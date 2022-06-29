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BBC

منطقة الفشقة: الاتحاد الأفريقي يدعو إلى “ضبط النفس” بعد توتر حدودي بين السودان وإثيوبيا

By admin
(أرشيف) قوات سودانية في منطقة الفشقة

Getty Images
(أرشيف) قوات سودانية في منطقة الفشقة

دعا الاتحاد الأفريقي كلا من السودان وإثيوبيا إلى التحلي بـ”الهدوء وضبط النفس” والدخول في “حوار” بعد تصعيد في التوتر بين البلدين بشأن منطقة حدودية متنازع عليها.

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وكانت تقارير أفادت بهجوم على مواقع عسكرية إثيوبية، ولكن متحدثا باسم الجيش السوداني نفى شن هجوم.

وجاءت هذه التطورات بعد اتهام السودان الجيش الإثيوبي بأسر وقتل سبعة جنود سودانيين. وتنفي أديس أبابا صحة هذه الاتهامات.

وثمة خلاف بين البلدين بشأن منطقة الفشقة الحدودية منذ عقود. وتصاعدت التوترات بصورة جزئية بسبب قرار إثيوبيا بناء سد النهضة المثير للجدل.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، عن “قلق” من زيادة التوتر بين الجانبين. وقال في بيان إنه يشعر “بالأسف الشديد للخسائر في الأرواح على حدودهما المشتركة”.

وشدد على ضرورة تجنب “أي عمل عسكري” لحل الخلاف بين البلدين.

“خيار السلام”

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على وجود “العديد من المشاكل” بين البلدين، لكنه دعا إلى “التكاتف والتعاون وحل هذه المعضلات”.

وأضاف أحمد عبر حسابه على توتير قائلا: “خيارنا هو السلام بين شعبينا”، مؤكدا على ضرورة التحلي “بضبط النفس”.

كما حذر من أن هناك من “يريدون لنا أن ننزلق في اقتتال بعضنا البعض”.

https://twitter.com/AbiyAhmedAli/status/1542153501647818752

وتعود جذور الخلاف الحدودي في الفشقة إلى الحقبة الاستعمارية، ولم تفلح محاولات لإجراء محادثات لترسيم حدود يبلغ طولها 744 كيلومترا بين البلدين في تسوية الخلاف حول الفشقة.

وفي عام 2008، وصلت المفاوضات بين البلدين إلى حل وسط، حيث اعترفت إثيوبيا بالحدود القانونية، وسمح السودان للإثيوبيين بالاستمرار في العيش هناك من دون عائق.

وترأس الوفد الإثيوبي إلى المحادثات التي أدت إلى تسوية عام 2008 مسؤول كبير جبهة تحرير شعب تيغراي.

وبعد الإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي من السلطة في إثيوبيا عام 2018، أدان زعماء عرقية الأمهرة الاتفاق، ووصفوه بأنه صفقة سرية، وقالوا إنه لم تتم استشارتهم بشكل صحيح بشأن ذلك الاتفاق.

خريطة

BBC

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