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BBC

سجن مؤبد لقتلة رجل مصاب بالمهق في ملاوي لاستخدام أعضائه في طقوس سحرية

By admin
أطفال ألبينو يأخذون استراحة يوم 25 يناير/كانون الثاني 2009 في قاعة ترفيهية في مدرسة ميتيندو الابتدائية للمكفوفين، والتي أصبحت ملاذا للأطفال المصابين بالمهق

Getty Images
يرتبط قتل المصابين بالمهق في ملاوي بطقوس مرتبطة بالسحر

حكم على خمسة أشخاص أدينوا بقتل رجل كانوا يخططون لبيع أجزاء جسده، بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة في ملاوي.

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وقتل ماكدونالد ماسومبوكا، الذي كان مصابا بالمهق (البرص)، في عام 2018.

وكان شقيق ماسومبوكا من بين الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد.

ويرتبط قتل الأشخاص المصابين بالمهق بطقوس السحر، ويعتقد الممارسون خطأ أن أجزاء جسد الضحية تجلب الحظ السعيد.

وقد حكمت محكمة ملاوي العليا يوم الثلاثاء على القس الكاثوليكي توماس موشا، مع أربعة رجال آخرين بالسجن لمدة 30 عاما.

وفقد ماسومبوكا في فبراير/شباط 2018 في منطقة ماتشينغا الجنوبية، وعندما تم اكتشاف جثته بعد شهر، كانت ساقاه وذراعاه قد قطعتا.

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وقالت القاضية دوروثي نياكوندا كامانغا إن العوامل التي أخذتها في الاعتبار في الحكم تشمل حقيقة أن المتوفى تعرض للخيانة من قبل أشخاص مقربين منه، وأن مقتله كان مدبرا بعناية وأنه قتل بطريقة عنيفة في مقبرة.

وأوقفت الكنيسة الكاثوليكية في ملاوي موشا من الكهنوت عندما انتشرت أنباء تورطه في القضية لأول مرة في عام 2018.

على مدار العقد الماضي، شهدت ملاوي هجمات عنيفة على الأشخاص المصابين بالمهق مدفوعة بمعتقدات خرافية، مفادها أن عظامهم وأجزاء أجسامهم يمكن استخدامها في صنع السحر الذي يجلب الثروة أو الحظ السعيد.

وفقا للإحصاءات الرسمية، منذ عام 2014، قتل أو شوه أكثر من 170 شخصا مصابا بالمهق في مثل هذه الهجمات.

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