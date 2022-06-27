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تسرب لغاز الكلور في ميناء العقبة بالأردن يودي بحياة 11 شخصاً

By admin

لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم في الأردن بعدما سقط صهريج يحمل مواد سامة خلال تحميله على سفينة.

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وأصيب حوالي 250 آخرين في ميناء العقبة، وأكد مدير هيئة الميناء أن الغاز المتسرب هو الكلور.

وكانت صور كاميرات المراقبة أظهرت سقوط صهريج فضي على سطح السفينة بعدما كان معلقا برافعة، وفجأة سقط وانفجر ليخرج من الغاز السام.

وشوهد أشخاص يهربون فور انتشار سحابة غاز أصفر عبر الرصيف وعلى سطح السفينة، التي كانت في طريقها لنقل شحنة الغاز إلى دولة جيبوتي.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن فرقا متخصصة تتعامل حاليا مع التسرب السام، وإن مستشفى طوارىء ميداني قد أقيم، وطُلب ممن يعيشون في المنطقة أن يظلوا داخل بيوتهم مع إغلاق الأبواب والنوافذ.

وكان المتحدث باسم الدفاع المدني، عامر السرطاوي قد صرح أن 234 شخصا أصيبوا بعد سقوط الصهريج الذي كان يحمل 25 طنا من غاز الكلور السام، وأضاف: “إن المتخصصين في التعامل مع المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون مع الموقف”.

وانتقل رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، ووزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، إلى موقع الحادث، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وقد شكل رئيس الوزراء فريقا للتحقيق في ملابسات الحادث، وزار المصابين في المستشفى.

من جهته قال مدير صحة محافظة العقبة، جمال عبيدات، إن المستشفيات المنطقة مكتظة و”لا يمكن أن تستقبل المزيد من الحالات. والمصابون تتراوح حالاتهم ما بين المتوسطة والحرجة”.

كما طالب المتحدث باسم الحكومة الأردنية بعدم الاقتراب من موقع الحادث، مضيفا أن تعزيزات طبية أرسلت للمنطقة.

وبحسب السلطات الأردنية فقد أخلي شاطىء العقبة في أعقاب الحادث، كما أرسلت طائرات إجلاء إلى المنطقة.

ويعد ميناء العقبة المنفذ البحري الوحيد للأردن، ونقطة عبور للعديد من صادراتها ووارداتها.

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