زلزال أفغانستان: لماذا تحدث هزات أرضية كثيرة في هذا البلد؟

Getty Images طفلة تمشي وسط الركام

قتل ما لا يقل عن 1000 شخص وجرح 3000 آخرون جراء هزة أرضية وقعت شرقي افغانستان، ودمرت مئات المنازل نتيجة الهزة التي وقعت في إقليم باكتيكا الجبلي.

وهذه أشد هزة أرضية تضرب افغانستان على مدى عقدين من الزمان.

لماذا تضرب هزات أرضية كثيرة أفغانستان؟

تحدث الهزات الأرضية حين تكون هناك حركة مفاجئة على امتداد الصفائح التكتونية التي تشكل سطح الكرة الأرضية، فتحدث شروخ في مكان اصطدامات الصفائح.

أفغانستان معرضة للهزات الأرضية لأنها واقعة في قمة عدد من الخطوط التي تلتقي عندها الصفائح الهندية والأورو آسيوية.

في الأسبوعين الماضيين فقط وقعت 10 هزات معتدلة في أفغانستان وحولها بلغت قوتها 4 أو يزيد على مقياس ريختر.

ووقعت 219 هزة صغيرة في غضون العام الماضي تراوحت قوتها بين 1.5 و 4.

AFP الهزات الأرضية في المناطق الجبلية قد تتسبب بانزلاقات أرضية مدمرة

لماذا كانت الهزة قاتلة ؟

وقعت الهزة نتيجة توتر تراكم نتيجة اصطدام الصفائح الهندية والأوروآسيوية، وبلغت قوتها 5.9 على مقياس ريختر وفقا للمساحة الجيولوجية الأمريكية، وهذا يساوي تقريبا 475 ألف طن من الديناميت، أو 37 ضعف الطاقة المتولدة عن القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما، وفقا لوكالة إدارة الطوارئ الاتحادية الأمريكية.

BBC سوت الهزة الأرضية في أكتوبر/تشرين أول عام 2015 أجزاء من غازني بالأرض

وقد شعر الناس بالاهتزازات على بعد 500 كم في باكستان والهند. وأحد أسباب حدوث كل هذا الدمار أنها وقعت على عمق 5 كم فقط تحت سطح الأرض، كما يقول د. برايان بابتي ، خبير شؤون الزلازل لدى سلطة المساحة الجيولوجية.

ويقول إن هذه المنطقة من أفغانستان تحوي سفوح جبال الهملايا ، حيث الصفائح التكتونية لا تصطدم بشكل مباشر ، لكنها تمر أثناء انزلاقها ببعضها البعض ، لذلك تكون الهزات هنا أقل عمقا ويكون الاهتزاز اقرب إلى السطح.

ويضيف “كانت الهزة معتدلة القوة لكنها كانت مدمرة”.

Getty Images البيوت الطينية لا تحتمل الهزات

أي هزات أخرى ضربت افغانستان ؟

على مدى العقد المنصرم قتل سبعة آلاف شخص نتيجة هزات أرضية في أفغانستان حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يموت ما معدله 560 شخصا كل سنة نتيجة الهزات الأرضية.

وقد تسببت أحدث الهزات المتلاحقة في مقتل 20 شخصا في شهر يناير/كانون الثاني غربي البلاد ودمرت مئات المنازل.

وفي عام 2015 قتلت هزة هندو كوش التي بلغت قوتها 7.5 399 شخصا ، وقد أمكن الشعور بالهزة في إقليم تشينجيانغ في الصين.

وأدت هزتان متلاحقتان في جبال هندو كوش إلى مقتل 1100 شخص عام 2002.

وأدت هزة أرضية وقعت في شهر مايو/أيار في إقليمي تاخار وبداخشار شمالي أفغانستان إلى مقتل 4 آلاف شخص . ودمرت 100 قرية و 16 ألف منزل وشرد 45 ألف شخص.

وكانت هزة أرضية في فبراير/شباط من عام 1998 في نفس المنطقة قد قتلت 4 آلاف شخص وشردت 15 ألفا آخرين.

لماذا تسبب الهزات الأرضية في أفغانستان كل هذه الأضرار ؟

يحدث عدد أكبر من الهزات الأرضية في اليابان ودول أمريكا الجنوبية، كما يقول د. بابتي “لكن أفغانستان أكثر عرضة للدمار لأن البنايات ليست مقاومة للهزات الأرضية، من الخشب والطوب أو الخرسانة الضعيفة”.

ويأتي جزء كبير من الأضرار من الانزلاقات الأرضية التي تتسبب فيها الهزاتـ ويمكنها أن تسوي المنازل بالأرض في القرى أو تسد مجرى الأنهار متسببة في فيضانات.

أحيانا يستغرق وصول أخبار الزلازل إلى السلطات عدة أيام.

وقد تؤدي الانزلاقات الأرضية إلى سد الطرق، مما يجعل وصول عمال الإغاثة مع معداتهم صعبا.

وتعيق الأمطار والثلوج والضباب والبرد الشديد محاولات الإنقاذ.

وتقول الأمم المتحدة إن هزة الأسبوع الماضي ضربت أفغانستان في وقت حرج، حيث تعاني البلاد من أزمات إنسانية شردت 3.5 مليون شخص داخل البلاد ، ويكافح ملايين آخرون للبقاء على قيد الحياة وسط مستويات فقر مدقع ومجاعة شديدة.