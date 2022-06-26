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العثور على جثث 17 شخصا بملهى ليلي في جنوب أفريقيا

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جثة في مشرحة

Getty Images
(أرشيف)

عُثر في جنوب أفريقيا على جثث 17 شخصا داخل ملهى ليلي بمدينة إيست لندن.

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واكتُشفت الجثث صباح الأحد في ملهى “إينيوبيني تافرن”. وتشير تقارير إلى وجود مصابين.

وقال متحدث باسم الشرطة في تصريح لقناة “نيوزروم” التلفزيونية إن: “التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات ما حدث”.

وأضاف المتحدث تمبنكوزي كينانا: “لا نريد التكهن بأي شيء في هذه المرحلة”.

ووصل عدد كبير من أفراد خدمة الطوارئ إلى موقع الملهى في مقاطعة كيب الشرقية.

وأفادت تقارير بأن عائلات الضحايا لم يُسمح لهم برؤية جثث ذويهم، وأن سكانا طالبوا بإغلاق الملهى.

ومن موقع الحادث، قالت مفوضة شرطة كيب الشرقية، نومثيثيليلي ليليان ميني، للتلفزيون العام إنه “يُعتقد أن تدافعا حدث” داخل الملهى.

ولم تتمكن بي بي سي من التحقق من هذا الأمر، ولا تزال التفاصيل ترد تباعا.

وأفاد التلفزيون العام بأن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

وأوضح كينانا في تصريح لوسائل الإعلام أن أغلب القتلى شباب، تترواح أعمارهم بين 18 و20 عاما.

وذكر شهود لصحيفة “ديلي ديسباتش” أن الجثث كانت ممدة داخل الملهى كما لو أن أصحابها سقطوا على الأرض.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في كيب الشرقية لصحيفة “نيوز24” إن الجثث نقلت إلى عدة ثلاجات لحفظ الموتى في مناطق قريبة.

وأضاف المتحدث سياندا مانانا: “سنجري عمليات تشريح للجثث في أقرب وقت ممكن لتحديد السبب المحتمل للوفاة”.

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