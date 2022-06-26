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BBC

مانشستر يونايتد يقلل من شأن تقارير عن انتقال رونالدو إلى تشيلسي

By admin
رونالدو

Getty Images
رونالدو من اللاعبين القلائل الذين لم يتعرضوا للانتقاد في يونايتد الموسم الماضي

يتوقع نادي مانشستر يونايتد بقاء كريستيانو رونالدو في فريقه الموسم المقبل، وذلك بالرغم من تقارير تحدثت عن اتصالات بين تشيلسي والنجم البرتغالي.

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وكان خورخي مينديز، وكيل رونالدو، التقى مدير عام تشيلسي، تود بولي، الأسبوع الماضي. ويعتقد أن كريستيانو رونالدو كان ضمن موضوعات الحديث بين الرجلين.

وأفادت مصادر في نادي مانشستر يونايتد بأنها لا تشعر بأي شيء مقلق تجاه هذا اللقاء، لأن مينديز يقدم استشارات للكثير من كبار اللاعبين.

وأكدت المصادر أنها على ثقة بأن اللاعب، البالغ من العمر 37 عاما، ليس للبيع.

ولا يزال رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم 5 مرات، متعاقدا مع مانشستر يونايتد لعام آخر، ويتوقع أن يكون أساسيا في تشكيلة المدرب الجديد إريك تين هاغ، الموسم المقبل.

وكان رونالدو واحدا من اللاعبين القلائل الذين لم يتعرضوا لانتقادات في مانشستر يونايتد الموسم الماضي.

وعلى الرغم من أنه أنهى الموسم في المركز الثالث ضمن قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 18 هدفا، فإن هناك من يرون أن وجوده منع يونايتد من انتهاج أسلوب الضغط الهجومي المتقدم، وهو ما أدى في النهاية إلى نتائج مخيبة للفريق.

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