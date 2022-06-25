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BBC

دوقة كامبريدج تنشر صور زيارتها لتدريبات عسكرية

By admin
دوقة كامبريدج تشارك في تدريبات عسكرية

Kensington Palace

أشادت دوقة كامبريدج بـ “الرجال والنساء الشجعان” الذين يخدمون داخل بريطانيا وخارجها أثناء احتفالها بيوم القوات المسلحة.

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ونشرت كاثرين صور زيارة سابقة لمركز تدريب، وقالت: “أشكركم على كل تضحياتكم أنتم وأسركم للحفاظ على سلامتنا”.

وشاركت كاثرين في تدريبات عسكرية وتحدثت إلى المجندين في نهاية العام الماضي.

ووردت تقارير عن أنها تخطط لزيارة البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي في المستقبل.

وقالت كاثرين أثناء مشاركتها الصور على وسائل التواصل الاجتماعي “اليوم في يوم القوات المسلحة، أود أنا ووليام أن نشيد بالرجال والنساء الشجعان – في الماضي والحاضر، الذين خدموا في قواتنا المسلحة، في البحر، وعلى البر، في الجو، هنا في بريطانيا وفي الخارج”.

وقالت “شكرا لك على كل تضحياتكم أنتم وعائلاتكم للحفاظ على سلامتنا”.

دوقة كامبريدج تتحدث إلى الجنود

Kensington Palace
دوقة كامبريدج تتحدث إلى الجنود

Kensington Palace

وقالت إنها “تشرفت” بقضاء بعض الوقت مع الجيش لمعرفة كيفية تدريب المجندين الجدد.

وقالت “لقد كان من الرائع رؤية العديد من الأدوار المهمة والمتنوعة التي يلعبها الجيش يومًا بعد يوم لحمايتنا جميعًا، وأنا أتطلع إلى اكتشاف المزيد عن البحرية الملكية والقوات الجوية الملكية في الوقت المناسب”.

والتُقطت الصور في الوقت الذي أمضته الدوقة في أكاديمية بيربرايت العسكرية في ساري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

دوقة كامبريدج تتحدث إلى الجنود

Kensington Palace

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