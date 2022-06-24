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شيرين أبو عاقلة: الأمم المتحدة تقول إن الصحفية الفلسطينية قُتلت بنيران إسرائيلية

By admin

قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، إن كل المعلومات التي حصلت عليها تشير إلى أن الصحفية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية شيرين أبو عاقلة قُتلت برصاص قوات إسرائيلية.

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ودعا مسؤول بمكتب المفوضية إسرائيل إلى إجراء تحقيق جنائي في مقتل الصحفية التي عملت مراسلة لقناة الجزيرة القطرية لمدة تجاوزت عشرين عاما.

وقُتلت شيرين أبو عاقلة الشهر الماضي أثناء تغطية مصادمات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وخلصت منصات إعلامية عديدة إلى ترجيح مسؤولية القوات الإسرائيلية عن مقتل أبو عاقلة.

وفي جنيف، قالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لصحفيين إن “كل المعلومات التي جمعناها … تتّسق مع فرضية أن الرصاص الذي قتل أبو عاقلة وأصاب زميلها علي السمودي أتى من قوات أمن إسرائيلية، وليس من إطلاق نار عشوائي لمسلحين فلسطينيين”.

وأضافت شامداساني: “من المقلق للغاية أن السلطات الإسرائيلية لم تُجرِ تحقيقا جنائيا”.

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