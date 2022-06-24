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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر أول مشروع قانون لتقييد حيازة الأسلحة منذ عقود

By admin
متظاهرون داعون لتقييد حيازة الأسلحة

Reuters
لم يلب القانون جميع مطالب دعاة تقييد حيازة الأسلحة

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أول مشروع قانون لتقييد حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود.

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ويفرض مشروع القانون، الذي وافق عليه أعضاء بالمجلس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قيودا محدودة على حيازة الأسلحة.

كما يوفر مليارات الدولارات لرعاية الصحة النفسية، وتأمين المدارس في البلاد.

حكم تاريخي للمحكمة العليا الأمريكية يوسع حق حيازة الأسلحة

اتفاق بمجلس الشيوخ الأمريكي على قيود محدودة على الأسلحة

ولم يلب القانون جميع مطالب دعاة تقييد حيازة الأسلحة، لكنه وُصف بأنه إنجاز كبير.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن القانون سيوفر المزيد من الأمن للأمريكيين، خاصة الأطفال.

ويأتي هذا في أعقاب حادث إطلاق نار جماعي في مدرسة في أوفالدي بولاية تكساس.

ويُتوقع أن يصادق مجلس النواب على القانون الجمعة.

وانتقد الرئيس بايدن قرارا صدر الخميس عن المحكمة العليا، يلغي قانونا، أقرته ولاية نيويورك، يُقيّد حق حمل السلاح في الأماكن العامة.

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