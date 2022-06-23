زلزال أفغانستان: صور تكشف حجم الدمار عقب الهزة العنيفة التي ضربت البلاد
ناشدت حكومة حركة طالبان الأفغانية المجتمع الدولي تقديم المزيد من المساعدات للتعامل مع الزلزال المدمر الذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 1,000 شخص.
ووقع الزلزال المدمر، الذي بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من مدينة خوست، وشعر به السكان في مناطق بعيدة ودول مثل باكستان والهند.
وتسعى فرق الإنقاذ جاهدة لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض، لكنها تواجه صعوبات بسبب الأمطار الغزيرة والافتقار إلى البنية التحتية والموارد.
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