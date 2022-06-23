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زلزال أفغانستان: صور تكشف حجم الدمار عقب الهزة العنيفة التي ضربت البلاد

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رجل مسن وسط الدمار

Getty Images
مسن وسط الدمار الذي سببه الزلزال في إقليم باكتيكا في أفغانستان

ناشدت حكومة حركة طالبان الأفغانية المجتمع الدولي تقديم المزيد من المساعدات للتعامل مع الزلزال المدمر الذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 1,000 شخص.

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ووقع الزلزال المدمر، الذي بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من مدينة خوست، وشعر به السكان في مناطق بعيدة ودول مثل باكستان والهند.

وتسعى فرق الإنقاذ جاهدة لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض، لكنها تواجه صعوبات بسبب الأمطار الغزيرة والافتقار إلى البنية التحتية والموارد.

يساعد القرويون في عمليات البحث والإنقاذ عن طريق رفع حطام مبنى مدمر في باكتيكا

Getty Images
يساعد القرويون في عمليات البحث والإنقاذ عن طريق رفع حطام مبنى مدمر في باكتيكا
قافلة سيارات إسعاف تنقل ضحايا الزلزال في قرية غايان من خلال التنقل عبر التضاريس الصخرية

EPA
قافلة سيارات إسعاف تنقل ضحايا الزلزال في قرية غايان من خلال التنقل عبر التضاريس الصخرية
رجل يبحث عن متعلقاته تحت الأنقاض في أعقاب الزلزال

Getty Images
رجل يبحث عن متعلقاته تحت الأنقاض في أعقاب الزلزال
أحد ضحايا الزلزال يتلقى العلاج في مستشفى في باكتيكا، في ظل تواجد ضباط الجيش

EPA
أحد ضحايا الزلزال يتلقى العلاج في مستشفى في باكتيكا، في ظل تواجد ضباط الجيش
طفل أفغاني يقرأ القرآن وهو جالس بجوار جثة لأحد ضحايا الزلزال كجزء من طقوس الدفن

Getty Images
طفل أفغاني يقرأ القرآن وهو جالس بجوار جثة لأحد ضحايا الزلزال كجزء من طقوس الدفن
قال ناجون وعمال إنقاذ لبي بي سي إن قرى دُمرت بالكامل تقريبا بالقرب من مركز الزلزال

Getty Images
قال ناجون وعمال إنقاذ لبي بي سي إن قرى دُمرت بالكامل تقريبا بالقرب من مركز الزلزال

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