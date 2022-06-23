زلزال أفغانستان: صور تكشف حجم الدمار عقب الهزة العنيفة التي ضربت البلاد

Getty Images مسن وسط الدمار الذي سببه الزلزال في إقليم باكتيكا في أفغانستان

ناشدت حكومة حركة طالبان الأفغانية المجتمع الدولي تقديم المزيد من المساعدات للتعامل مع الزلزال المدمر الذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 1,000 شخص.

ووقع الزلزال المدمر، الذي بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من مدينة خوست، وشعر به السكان في مناطق بعيدة ودول مثل باكستان والهند.

وتسعى فرق الإنقاذ جاهدة لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض، لكنها تواجه صعوبات بسبب الأمطار الغزيرة والافتقار إلى البنية التحتية والموارد.

Getty Images يساعد القرويون في عمليات البحث والإنقاذ عن طريق رفع حطام مبنى مدمر في باكتيكا

EPA قافلة سيارات إسعاف تنقل ضحايا الزلزال في قرية غايان من خلال التنقل عبر التضاريس الصخرية

Getty Images رجل يبحث عن متعلقاته تحت الأنقاض في أعقاب الزلزال

EPA أحد ضحايا الزلزال يتلقى العلاج في مستشفى في باكتيكا، في ظل تواجد ضباط الجيش

Getty Images طفل أفغاني يقرأ القرآن وهو جالس بجوار جثة لأحد ضحايا الزلزال كجزء من طقوس الدفن

Getty Images قال ناجون وعمال إنقاذ لبي بي سي إن قرى دُمرت بالكامل تقريبا بالقرب من مركز الزلزال