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BBC

رجل يعثر على هاتفه المحمول بعد 10 أشهر من سقوطه في نهر ببريطانيا

By admin

قال رجل فقد هاتفه المحمول في نهر واي قبل 10 أشهر إنه “لا يصدق” عثوره عليه وأنه يعمل.

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وكان هاتف الآيفون الخاص بأوين ديفنز قد سقط منه في المياه في أغسطس/آب 2021 أثناء ممارسته رياضة التجديف في سندرفورد، في غلوسيسترشاير، جنوب غربي المملكة المتحدة.

وعثر ميغيل باتشيكو في وقت سابق من الشهر الجاري على الهاتف طافيا على سطح المياه أثناء ممارسته التجديف مع أسرته، فالتقطه وجففه في المنزل ونشر صورا له على الإنترنت في مسعى للعثور على صاحبه.

وقال: “لم أتصور أنه سيعمل بكفاءة، كان مليئا بالمياه”.

وأضاف لراديو بي بي سي في غلوسيسترشاير أنه بذل جهودا كبيرة لتجفيف الهاتف، الذي كانت عالقة عليه بعض الأشياء.

وقال: “أعرف أنني إن فقدت هاتفي، فلدي الكثير من الصور لأولادي، وأعلم أنني أرغب وقتها في استعادتها”.

وبعد أن وجد باتشيكو الهاتف، جففه باستخدام ضاغط هواء، قبل وضعه في خزانة للتهوية طوال الليل.

وقال: “في الصباح عندما وضعته على الشاحن، لم أصدق ما حدث”.

أظهرت شاشة الهاتف صورة رجل وامرأة بتاريخ 13 أغسطس/آب، نفس اليوم الذي سقط فيه في الماء.

وبعد نشر الصور على صفحة خاصة بمجموعة محلية على فيسبوك باسم “سيندر نوتسبورد”، شاركها مستخدمون بما يزيد على 4 آلاف مرة.

وعلى الرغم من أن مالك التليفون كان بعيدا عن متابعة وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أن أصدقاء أوين ديفيز وخطيبته فيونا غاردنر، التي تعيش في إدنبرة، تعرفوا على الصور.

وقال ديفيز: “كنت في زورق يتسع لشخصين، وربما لم تستطع شريكتي الوقوف، بالفعل وقعنا”.

وأضاف: “كان الهاتف في جيبي الخلفي وبمجرد أن سقط في الماء، أدركت أن الهاتف اختفى”.

وأعرب عن إعجابه بأن باتشيكو بذل مثل هذه الجهود لاستعادة هاتفه.

وقال: “رد الفعل الطبيعي هو تسليمه إلى أقرب حانة، وليس استخدام ضاغط هواء لتجفيفه”.

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