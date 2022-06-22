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بودكاست بي بي سي نيوز عربي

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خرافات

خرافات

BBC
بودكاست خرافات
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بودكاست أسبوعي يحقق في المعلومات المغلوطة والإشاعات ونظريات المؤامرة التى تنتشر حول الأخبار وعلى وسائل التواصل الإجتماعي. البودكاست يحاول تقديم الحقيقة للمستمع بالأدلة العلمية ومقابلات المتخصصين. من إعداد وتقديم شيرين شريف.

تغيير بسيط

تغيير بسيط

BBC
بودكاست تغيير بسيط

مبادرات ملهمة لأشخاص مهتمين للحفاظ على البيئة وحل مشكلة تغير المناخ بتغيير بسيط في سلوكياتهم، من إعداد أمنية الخياط وتقديم آلاء رجائي. إشراف دينا موسى ورئاسة التحرير نانسي النقيب.

مراهقتي

مراهقتي

BBC
بودكاست مراهقتي

بودكاست يروي قصص شباب تحدثوا بصراحة وجرأة عن معاناتهم خلال مرحلة المراهقة. الموسم الأول يحتوي على 10 حلقات ويركز على الصحة النفسية، من تقديم كريمة كواح إعداد ميس باقي وإشراف نانسي النقيب.

أبعاد الصورة

أبعاد الصورة

BBC
بودكاست أبعاد الصورة

بودكاست نصف شهري يتناول القضايا والموضوعات التي تتصدر الأخبار بالتحليل ويبحث وراء العناوين ليحقق في الاتجاهات والقوى التي تشكل عالمنا، من إعداد وتقديم إيناس عبد الوهاب

إكسترا ليفلز

إكسترا ليفلز

BBC
بودكاست إكسترا ليفلز

بودكاست يقدم تجارب شخصية ودردشات مرتقبة مع لاعبين ومختصين في مجال الألعاب الإلكترونية، من إعداد وتقديم محمد مطر.

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