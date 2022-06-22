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زلزال أفغانستان: مصرع أكثر من 250 وإصابة 150على الأقل في هزة أرضية قوية

By admin

قُتل 250 شخصا على الأقل وأصيب عشرات في زلزال قوي هز أفغانستان، وفق تصريح مسؤول محلي لبي بي سي.

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وتظهر صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مصابين وجثث قتلى محمولة على نقالات، وأنقاضا وبيوتا مدمرة في ولاية بكتيكا.

وقال مسؤول بحكومة الولاية لبي بي سي إنه من المرجح أن يزيد عدد الضحايا عن 250. وأكد إصابة أكثر من 150 آخرين.

وكان مركز الزلزال، الذي وقع في وقت متأخر مساء الثلاثاء، على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست جنوب شرقي أفغانستان.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن شهود عيان أكدوا أنهم شعروا بالزلزال القوي في العاصمتين الأفغانية كابول، والباكستانية إسلام أباد.

وقال بلال كريمي، المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، إنه “لسوء الحظ، وقع زلزال عنيف الليلة الماضية في أربع مناطق في إقليم بكتيكا، ما أسفر عن مقتل وجرح المئات من مواطنينا وتدمير عشرات المنازل”.

وأضاف، في تغريدة على تويتر “نحث جميع وكالات الإغاثة على إرسال فرق الى المنطقة فورا لمنع وقوع كارثة أخرى”.

وتستخدم طائرات هليوكوبتر في نقل المصابين إلى المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى.

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