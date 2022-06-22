بيل كوسبي الممثل الكوميدي الأمريكي “اعتدى جنسيا” على مراهقة قاصر عام 1975

Getty Images الممثل الأمريكي بيل كوسبي اتهم في عدة قضايا اغتصاب قاصرات

قضت هيئة محلفين أمريكية بأن الممثل الكوميدي بيل كوسبي اعتدى جنسيا على مراهق قاصر في قصر بلاي بوي في لوس أنجليس عام 1975.

وشهدت السيدة جودي هوث، أمام المحاكمة المدنية التي تحاكم كوسبي، 84 عاما، بأنه أجبرها على ممارسة الجنس معه في القصر، عندما كانت تبلغ من العمر 16 عاما فقط في ذلك الوقت.

وقضت هيئة المحلفين أيضا بأنه يتعين على كوسبي أن يدفع للسيدة هيث، التي تبلغ الآن 64 عاما، نصف مليون دولار كتعويض.

وغادر كوسبي السجن منذ أقل من عام بعد أن أسقطت محكمة استئناف إدانته بالاعتداء الجنسي.

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تقدمت أكثر من 50 امرأة بمزاعم سوء المعاملة ضد الرجل الذي كان يُعرف سابقا باسم “والد أمريكا”، وهي تهم ينفيها دائما.

كانت الدعوى المدنية المرفوعة ضد كوسبي في سانتا مونيكا، بولاية كاليفورنيا، الأولى التي يتم تحويلها لمحاكمة وهي آخر الإجراءات القانونية المتبقية ضده.

وتم تقديم هذه الدعوى عام 2014، وتأخرت لسنوات بسبب الإجراءات الجنائية الأخرى التي خضع لها الممثل الأمريكي.

Reuters جودي هوث اتهمت كوسبي بالاعتداء عليها عندما كان عمرها 16 عاما

زعمت دعوى هوث أنه أحضرها مع صديقة أخرى قاصر إلى القصر سيء السمعة، وأغراها في غرفة نوم وفرض نفسه عليها.

وشهدت بأنها عندما قاومت أجبرها على ممارسة الجنس معه.

وقالت هوث وهي تبكي على المنصة إنها شعرت “بالجنون والخداع والحماقة” بعد الحادث، حيث قدم محاموها صورة لها وكوسبي داخل القصر.

وحتى الآن لم يُطلب من كوسبي المثول شخصيا في المحاكمة ولم يفعل ذلك أبدا، لكن المحكمة اطلعت على شهادة تعود لعام 2015 من جانب محامي هوث، قال فيها الممثل الكوميدي إنه لا يتذكرها ولم يمارس الجنس مع قاصر.

سعى محامو كوسبي لإحداث ثغرات في ادعاءات هوث، مشيرين إلى أنها قالت في البداية إنها كانت تبلغ من العمر 15 عاما وقت وقوع الحادث، لكنها غيرت تلك التفاصيل قبل أسابيع من المحاكمة.

كما زعم المحامون أن هوث عرضت صورتها مع كوسبي على الصحف لنشرها سعيا للمال.

كما شاهد المحلفون مقطع فيديو تم تسجيله عام 2016 لمؤسس بلاي بوي الراحل هيو هيفنر، صديق كوسبي المقرب في السبعينيات، والذي قال إنه كان من “غير المعتاد أبدا” السماح للفتيات القاصرات بدخول القصر.

وواجه كوسبي، المعروف لدى الملايين من خلال برنامجه كوسبي شو، اتهامات بالاعتداء الجنسي وسوء السلوك والاغتصاب تعود إلى منتصف الستينيات.

في عام 2018، أُدين بتهمة تخدير امرأة والتحرش بها في منزله في عام 2004 وحُكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و 10 سنوات.

لكن المحكمة العليا في بنسلفانيا نقضت الإدانة العام الماضي. وخرج من السجن بعد أن أمضى قرابة ثلاث سنوات.