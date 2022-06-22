علاء عبد الفتاح: وزيرة الخارجية البريطانية تتعهد بالسعي للإفراج عن الناشط المصري البريطاني

AFP حصل علاء على الجنسية البريطانية في ديسمبر/كانون أول الماضي، كما تقول عائلته.

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إنها تعمل جاهدة لتأمين إطلاق سراح الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام في السجن في مصر.

وأبلغت تروس أعضاء مجلس العموم أنها عازمة على إثارة قضية عبد الفتاح عندما يزور نظيرها المصري بريطانيا فريبا.

ورحبت عائلة عبد الفتاح بذلك، لكنها قالت إن إضرابه عن الطعام دخل يومه الحادي والثمانين وإن الوقت “ينفد”.

وفي الشهر الماضي، حث أعضا مجلس عموم تروس على مساعدة عبد الفتاح المسجون بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وحذّر خطاب أرسل إلى وزيرة الخارجية من أنه محتجز في ظروف “غير إنسانية” كسجين سياسي، وأعرب عن القلق من منع الدبلوماسيين البريطانيين من تقديم الخدمات القنصلية لعلاء.

وسبق للحكومة المصرية أن نفت الاتهامات المتعلقة بأوضاع السجون وأصرت على عدم وجود سجناء سياسيين في البلاد.

وبرز علاء عبد الفتاح إلى الواجهة لأول مرة خلال ثورة 25 يناير عام 2011، التي أجبرت الرئيس حسني مبارك على الاستقالة.

منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في عام 2014، أمضى الناشط والمدون البالغ من العمر 40 عاما معظم الوقت في السجن أو محتجزا لدى الشرطة.

وكان قد حكم عليه بالسجن خمس سنوات في ديسمبر/كانون أول الماضي بعد إدانته من قبل محكمة أمن الدولة العليا طوارىء بـ “نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي” في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2019.

ووصفت جماعات حقوق الانسان التهمة بالباطلة والمحاكمة بأنها صورية.

يوم الثلاثاء، قبل يوم من الاحتجاج المخطط له من قبل عائلة عبد الفتاح خارج مقر وزارة الخارجية والتنمية الدولية البريطانية في لندن، سألت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية عن الحزب الليبرالي الديمقراطي ليلى موران، تروس في مجلس العموم “هل ستفكر في مقابلتهم من أجل مناقشة كيف يمكننا ضمان إطلاق سراحه”؟

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من هو علاء عبد الفتاح الناشط الذي أفرجت السلطات المصرية عنه؟

وردت وزيرة الخارجية “أؤكد أننا نعمل بجد لتأمين الإفراج عن علاء عبد الفتاح”.

وقالت “التقى (وزير شؤون شمال إفريقيا في الخارجية البريطانية) اللورد أحمد بالعائلة، وأسعى للقاء وزير الخارجية المصري الذي من المقرر أن يزور بريطانيا قريبا، وسأطرح هذه القضية”.

ووصفت منى سيف، شقيقة علاء، الوعد بأنه يبعث على “ارتياح لا يصدق”.

وقالت للإعلام “لطالما اعتقدنا أنه إذا وضعت وزارة الخارجية البريطانية ثقلها وراء علاء، فإن كابوسه سينتهي .. لكنه في يوم 81 من الإضراب عن الطعام الآن والوقت ينفد. آمل أن يقرروا الالتزام الكامل قبل فوات الأوان”.

قالت عائلة علاء إنه بدأ إضرابا عن الطعام في 2 أبريل/نيسان احتجاجا على سجنه الجائر وظروف الاحتجاز القاسية وحرمانه من الزيارات القنصلية.

في الشهر الماضي، نُقل إلى “مركز إعادة تأهيل” بمجمع سجن وادي النطرون، شمالي القاهرة، من سجن طرة سيء السمعة، حيث قالت عائلته إنه حُرم من مواد القراءة والتمارين الرياضية وأشعة الشمس والفراش الصحي لمدة عامين ونصف.

وقالتسناء، شقيقة علاء الأخرى، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إنه “تحول إلى ما يسميه (إضرابا عن الطعام مستوحى من غاندي)” منذ نقله إلى السجن في وادي النطرون.

وأضافت أنه لم يستهلك سوى الماء وأملاح معالجة الجفاف خلال أول 55 يوما، لكنه الآن “يأخذ 100 سعرة حرارية في اليوم، بشكل أساسي لكسب المزيد من الوقت في حملة إطلاق سراحه”.