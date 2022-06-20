Cedar News
أخبار لبنان والعالم


BBC

الفيضانات في الهند وبنغلاديش تودي بحياة العشرات وتشرد الملايين – صور

By admin
فيضانات بنغلاديش

Getty Images
تقول الحكومة البنغالية إنها لم تشهد هذه الفيضانات منذ عام 2004

أدت صواعق البرق والانهيارات الأرضية التي سببتها الأمطار الموسمية الغزيرة في الهند وبنغلاديش إلى مقتل ما لا يقل عن 59 شخصا.

مواضيع متعلقة

إسرائيل تتجه نحو انتخابات جديدة مع انهيار الحكومة الائتلافية

التضخم: خمسة أوجه لتأثير رفع أسعار الفائدة في الولايات…

وشُرد الملايين في البلدين، بينما يعاني عمال الإغاثة من أجل الوصول للمتضررين.

وتشير توقعات الطقس إلى أن الفيضانات ستزداد سوءا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووصف مسؤلو الحكومة البنغالية هذه الفيضانات بأنها الأسوأ التي تضرب البلاد منذ عام 2004.

فيضانات في سيلهيت في بنغلاديش

Getty Images

وعلى مدار الأسبوع الماضي، لم تتوقف الأمطار القوية التي غمرت مساحات شاسعة من شمال شرقي البلاد، وتفاقمت قوتها بفعل قدومها من جبال الهند.

وتحولت المدارس إلى ملاجىء مؤقتة يتناوب عليها المتضررون، ونُشرت القوات من أجل إخلاء المنازل المعزولة التي تضررت بسبب ارتفاع مستوى المياه.

وقال لقمان (23 عاما)، الذي تعيش عائلته في كومباني غانج في بنغلاديش: “طمرت المياه القرية بأكملها مع الساعات الأولى ليوم الجمعة، وشردنا جميعا. وبعد أن قضينا يوما كاملا على سطح منزلنا، أنقذنا جار لنا بقارب. وقالت والدتي إنها لم تر في حياتها مثل تلك الفيضانات”.

قوات الشرطة تشارك في علمليات إجلاء بعض السكان من المناطق المنكوبة في بنغلاديش

AFP
قوات الشرطة تشارك في علمليات إجلاء بعض السكان من المناطق المنكوبة في بنغلاديش

في ولاية آسام في الهند المجاورة، تضرر أكثر من 1.8 مليون شخص من الفيضانات بعد خمسة أيام من الأمطار الغزيرة المستمرة.

وقال رئيس وزراء ولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما للصحفيين إنه أصدر تعليماته لمسؤولي المنطقة بتقديم “كل المساعدة والإغاثة” لأولئك الذين حوصروا في الفيضانات.

فيضانات بنغلاديش

Getty Images
نُقل مرضى في بعض المستشفيات في بنغلاديش للطوابق العليا بسبب ارتفاع منسوب المياه

وقالت حسنة بيجوم، وهي من سكان قرية أوديانا في ولاية آسام، لبي بي سي: “منزلنا مغمور بالمياه. لم أشاهد مثل هذه الفيضانات الضخمة في حياتي”.

وتعيش الفتاة البالغة من العمر 28 عامًا في خيمة بلاستيكية متهالكة مع أطفالها منذ يوم الخميس. وقالت “لا توجد مياه للشرب في المخيم هنا. ابني يعاني من الحمى لكني لا أستطيع نقله إلى الطبيب”.

فيضانات في الهند

Getty Images
اُستدعت قوات الجيش للمساعدة في إجلاء المتضررين في ولاية أسام في الهند

ووصف رونجو تشودري، الذي يعيش في نفس القرية، حجم الفيضانات. وقال “نحن محاطون بالمياه من جميع الجهات. توجد مياه داخل منازلنا أيضًا”.

وتأتي أمطار هذا الأسبوع بينما تتعافى منطقة سيلهيت في بنغلاديش من أسوأ فيضانات شهدتها منذ عقدين والتي وقعت مايو /آيار الماضي، حين قُتل عشرة أشخاص وتضرر أربعة ملايين آخرين.

فيضانات بنغلاديش

Getty Images
اُتخذت المدارس كملاجىء مؤقتة في المناطق المتضررة في بنغلاديش

وقال سيد رفيق حقي، وهو محام سابق، إن بنغلاديش تواجه خطر الدخول في كارثة إنسانية، “تقريبا غرقت المنطقة الواقعة بينى سيلهيت وسونامغانج وعلق ملايين الأشخاص”.

ونزح حوالي 3.1 مليون شخص عن منازلهم في تلك المنطقة، بحسب ما ذكر المسؤولون، بينما هناك حوالي 200 ألف في الطوابق العليا في الملاجىء المؤقتة.

فيضانات بنغلاديش

Getty Images

وتمثل الأمطار الموسمية شريان الحياة للمزارعين في جميع أنحاء جنوب آسيا، لكنها تتسبب عادةً في حدوث وفيات وتدمير للممتلكات كل عام.

وشهدت كل من بنغلاديش والهند طقسًا شديد التطرف في السنوات الأخيرة.

ويحذر دعاة حماية البيئة من أنه قد يؤدي إلى المزيد من الكوارث، لا سيما في البلدان ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
BBC

الأهلي والإسماعيلي: طفل يشعل حربا افتراضية بين الناديين في مصر، فما القصة؟

BBC

روسيا وأوكرانيا: ما سر الغموض الذي يحيط بمقتل عدد من الجنرالات الروس في الحرب؟

BBC

روسيا وأوكرانيا: الاتحاد الأوروبي يعتبر الحصار المفروض على صادرات الحبوب الأوكرانية…

BBC

الحرب في أوكرانيا: روسيا تتفوق على السعودية وتصبح أكبر مصدري النفط إلى الصين

BBC

السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟

BBC

التغير المناخي: “رئتا البشرية” المعرضتان للتهديد في حوض الكونغو

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

الانتخابات التشريعية في فرنسا: إيمانويل ماكرون “في…

العابرون جنسيا: حظر مشاركة السباحات اللاتي بلغن كذكور في…

الدوري الإنجليزي الممتاز: المغربي نايف أكرد يقترب من وست هام…

الفنانة الروبوت “أيدا” ترسم لوحات لنجوم مهرجان…

ليفربول: الريدز يكشف تفاصيل ثالث صفقاته هذا الموسم

1 من 4٬158

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com