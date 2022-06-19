Cedar News
أخبار لبنان والعالم


BBC

الانتخابات التشريعية في فرنسا: إيمانويل ماكرون “في طريقه لخسارة السيطرة” على الجمعية الوطنية

By admin
ماكرون

Reuters

يبدو الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في طريقه لخسارة أغلبيته في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، وذلك بحسب توقعات نُشرت بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية في البلاد.

مواضيع متعلقة

السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟

التغير المناخي: “رئتا البشرية” المعرضتان للتهديد…

وتشير التوقعات كذلك إلى أن ائتلافا يساريا، بقيادة جان لوك ميلينشون، منافس ماكرون في الانتخابات الرئاسية في أبريل/ نيسان، سيحقق مكاسب كبيرة.

ومن المتوقع أيضا أن يفوز حزب السياسية مارين لوبان اليميني المتطرف بالعديد من المقاعد.

ماكرون: الرئيس الآتي من خارج النخبة السياسية الفرنسية

من يسيطر على البرلمان الفرنسي.. ماكرون أم اليسار؟

ويواجه ماكرون، الذي أُعيد انتخابه قبل أقل من شهرين، احتمال الاضطرار لعقد صفقات مع أطراف أخرى في الجمعية الوطنية لتمرير التشريعات.

واعترف عدد من وزرائه بأن النتائج الانتخابية مخيبة للآمال.

وكان ميلينشون قد تعهد بعرقلة إصلاحات يخطط لها الرئيس، تشمل تخفيضات ضريبية وإصلاح الرعاية الاجتماعية ورفع سن التقاعد.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
BBC

العابرون جنسيا: حظر مشاركة السباحات اللاتي بلغن كذكور في منافسات النخبة النسائية

BBC

الدوري الإنجليزي الممتاز: المغربي نايف أكرد يقترب من وست هام في صفقة بـ 30 مليون…

BBC

الفنانة الروبوت “أيدا” ترسم لوحات لنجوم مهرجان للموسيقى في بريطانيا

BBC

ليفربول: الريدز يكشف تفاصيل ثالث صفقاته هذا الموسم

BBC

لماذا يتهم رئيس وزراء أيرلندا الشمالية بريطانيا بـ”تخريب” اقتصاد بلاده؟

BBC

مؤشر السلام العالمي 2022: لماذا يستمر التدهور في عدة دول عربية؟

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

الهند تستجيب لمناشدة السيخ في أفغانستان بإجراء سريع

روسيا وأوكرانيا: أمين عام الناتو يحذر من أن الحرب “قد…

كيف تستفيد مصر من اتفاقية الغاز مع الاتحاد الأوروبي وهل تؤثر…

عهد بايدن كارثي على الغرب – في الصنداي تلغراف

حرب البوسنة: الحكومة الهولندية تعتذر لقدامى محاربي سربرنيتسا

1 من 4٬157

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com