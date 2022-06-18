Cedar News
أخبار لبنان والعالم


BBC

التحرش الجنسي: مغربيات يقاضين رجل الأعمال الفرنسي جاك بوثير

By
تحدثت بعض الضحايا المزعومات في مؤتمر صحفي

AFP
تحدثت بعض الضحايا المزعومات في مؤتمر صحفي

تقدمت أربع نساء في المغرب بشكاوى بالتحرش الجنسي ضد رجل الأعمال الفرنسي الشهير جاك بوثير.

مواضيع متعلقة

الهند تستجيب لمناشدة السيخ في أفغانستان بإجراء سريع

روسيا وأوكرانيا: أمين عام الناتو يحذر من أن الحرب “قد…

وكانت النساء، اللاتي تتراوح أعمارهن الآن بين 26 و28 عامًا، قد عملن في شركته في طنجة.

وقالت النساء إنهن تعرضن للفصل بعد رفضهن الانصياع للتحرش والترهيب، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.

ويخضع بوثير، البالغ من العمر 75 عاما، لتحقيق رسمي في فرنسا بتهمة اغتصاب قاصر والاتجار بالبشر. وبحسب تقارير، يقول بوثير إنه ضحية ابتزاز.

ويُعد بوثير أحد أغنى الرجال في فرنسا. وفي الشهر الماضي، استقال من منصب الرئيس التنفيذي لشركة فيلافي للتأمين، المعروفة سابقا باسم “اسو 2000”.

وعقدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، يوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا بشأن الاتهامات التي يُزعم أنها حدثت في طنجة بين 2018 وأبريل/ نيسان 2022.

وظهرت بعض ضحايا بوثير المزعومات، وهن يرتدين أقنعة ونظارات داكنة لإخفاء هوياتهم، لإخبار الصحفيين بتجاربهن.

ونقلت وكالة فرانس برس عن إحداهن قولها إن بوثير “طلب أن يضاجعني، وعندما قلت لا، طلب مني أن أُعرّفه بأخت أو ابنة عم أو صديقة، قائلا إنه سيقدم لي هدية لطيفة في المقابل”.

كما اتهمت النساء مدراء تنفيذيين فرنسيين ومغاربة بالتورط.

وقالت أخرى إن “جاك وحده ليس مخيفاً، لكن مع شركائه، وخاصة في طنجة، كان مخيفاً. لذلك بدأوا في مضايقتي أخلاقياً، وتحرش حقيقي مرة أخرى. دفعوني إلى الاستقالة”.

وتشتبه الشرطة الفرنسية في أن رجل الأعمال احتفظ بما يصل إلى سبعة مراهقات في شقة طيلة سنوات عدة.

وبدأ التحقيق الفرنسي في وقت سابق من هذا العام عندما ذهبت امرأة تبلغ من العمر 22 عاما إلى مركز للشرطة في العاصمة باريس، قائلة إنه احتجزها لمدة خمس سنوات، إذ أجبرها على ممارسة الجنس مقابل الطعام والسكن.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
BBC

كيف تستفيد مصر من اتفاقية الغاز مع الاتحاد الأوروبي وهل تؤثر على علاقاتها بروسيا؟

BBC

عهد بايدن كارثي على الغرب – في الصنداي تلغراف

BBC

حرب البوسنة: الحكومة الهولندية تعتذر لقدامى محاربي سربرنيتسا

BBC

السيارات: هل تصبح الإطارات الهوائية شيئاً من الماضي قريباً؟

BBC

أكثر من نصف لاعبي كرة القدم تعرضوا لانتهاكات عبر الانترنت- دراسة للفيفا

BBC

روسيا وأوكرانيا: زيلينسكي يزور الخطوط الأمامية في ميكولاييف وأوديسا

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

بالصور: موجة حارة تجتاح أوروبا

وزير الشؤون الإسلامية: لماذا أثار قرار الوزير جدلا في…

روسيا وأوكرانيا: رئيس الوزراء البريطاني يحذر من “فتور…

كيف سيوجه الاتحاد الأوربي التضليل والتزييف على منصات مثل…

الحكومة البريطانية قد تفرض على عدد من طالبي اللجوء ارتداء…

1 من 4٬155

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com