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BBC

بالصور: موجة حارة تجتاح أوروبا

By admin
رجل يرطب جسده في رذاذ ماء فرنسا

Getty Images
رجل يرطب جسده بالماء في مهرجان للموسيقى في فرنسا

تشهد أجزاء من أوروبا الغربية ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، وذلك وسط موجة من الهواء الساخن قادمة من أفريقيا.

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وبلغت درجات الحرارة في كل من إسبانيا وفرنسا مستويات غير مسبوقة، ما زاد الضغط على المستشفيات وشبكات الطاقة.

ويتوقع مسؤولون فرنسيون أن تصل الحرارة إلى 42 درجة مئوية في بعض المناطق يوم السبت.

ويحذر علماء من أن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة فرص التعرض لموجات حارة، تكون أكثر حدة وتأتي قبل فصل الصيف.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية إن فرنسا تشهد أبكر موجة حارة مسجلة منذ تدشين سجلات الحرارة في عام 1947.

وحذر مزارعون في إيطاليا من تأثير الجفاف على محاصيلهم، إذ انخفض منسوب المياه في نهر بو بنحو ثلاثة أرباع مقارنة بالمتوسطات الموسمية.

وفي إسبانيا، تسعى فرق الإطفاء لإخماد حرائق غابات في إقليم كاتالونيا.

وضعت رشاشات لرذاذ الماء لتخفيف من حدة الحرارة في ميادين باريس

Getty Images
نُصبت رشاشات ماء للتخفيف من حدة الحرارة في باريس
امرأة تستخدم مروحة للحصول على بعض الهواء الرطب في حدائق لوكسمبورغ في باريس

Reuters
امرأة تستخدم مروحة للحصول على بعض الهواء الرطب في متنزه في باريس
أم وطفلها في متنزه

Getty Images
كان الطقس صباحا لطيفا، ما سمح لهذه الأم أن تحمل صغيرها في نزهة في باريس
مزارع للطماطم (البندور) في فرنسا يسكب الماء على راسه للتخفيف من حرارة الجو

Getty Images
مزارع للطماطم (البندور) في فرنسا يسكب الماء على رأسه للتخفيف من حرارة الجو
رجل يرتدي قبعة لرعاة البقر

Getty Images
في كولونيا في ألمانيا بلغت الحرارة 35 درجة مئوية
امرأة ترطب نفسها في مياه نافورة في وسط روما

Getty Images
امرأة ترطب نفسها بمياه نافورة في وسط روما
جسر يمر فوق نهر جاف

Reuters
شجيرات تنمو قرب قاع نهر جاف في إسبانيا
فتاتان تتناولات الأيس كريم

Getty Images
بلغت درجات الحرارة في العاصمة الألمانية برلين 34 درجة مئوية

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