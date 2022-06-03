روسيا وأوكرانيا: إلى متى يصمد الإجماع الغربي في دعم أوكرانيا؟

Reuters أظهر قادة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة جبهة موحدة في اجتماع مجموعة السبع في مارس الماضي

مع إحراز القوات الروسية تقدما بطيئا لكن مستمراً في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا وحديث الخبراء العسكريين عن حرب استنزاف طويلة، هل بدأت التصدعات تظهر في الإجماع الغربي لدعم أوكرانيا؟

بينما يدار القتال من القاعات البيضاء اللامعة في الكرملين، ماذا يرى فلاديمير بوتين في النقاشات الغربية الدائرة حول أفضل السبل لدعم أوكرانيا، وإلى أي مدى ينبغي معاقبة روسيا؟

فمن ناحية، يرى الرئيس الروسي الحكومات في بريطانيا وبولندا ودول البلطيق تنادي بإلحاق هزيمة واضحة به.

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وقد قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس الأسبوع الماضي: “علينا ضمان طرد الأوكرانيين لروسيا من أوكرانيا، فلا يمكن أن تكون هناك أي مساومة على الأراضي الأوكرانية”.

لكن من ناحية أخرى، يرى بوتين أن القادة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا يدعون إلى اتباع نهج مختلف.

فقد دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مطلع مايو / أيار الماضي إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وحث الغرب على “عدم الاستسلام لإغراء الخضوع، ولا لروح الانتقام”.

Getty Images أبدى المستشار الألماني أولاف شولتز ترددا في إرسال أسلحة ثقيلة ودبابات إلى أوكرانيا

وفي اليوم التالي، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، متحدثا في البيت الأبيض، إن الناس في أوروبا يريدون “التفكير في إمكانية وقف لإطلاق النار والبدء مرة أخرى ببعض المفاوضات الموثوقة”.

وبعد أن أجرى ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز مكالمة هاتفية مع بوتين لمدة 80 دقيقة مؤخرا بهدف استكشاف طرق لتمكين أوكرانيا من تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، انتقد نائب رئيس الوزراء في لاتفيا ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي.

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بلينكن: أوكرانيا يمكنها قطعا الانتصار على روسيا

وكتب أرتيس بابريكس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “يبدو أن هناك عددا ممن يسمون بالقادة الغربيين الذين لديهم رغبة صريحة لإذلال الذات، جنبا إلى جنب مع الانفصال التام عن الواقع السياسي”.

إشارات متضاربة

بالطبع، فإن رئيس الولايات المتحدة هو من يهم الكرملين حقا. لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى إشارات مختلفة في أوقات مختلفة.

ففي مارس/آذار الماضي، وصف الرئيس الأمريكي نظيره الروسي بوتين بأنه “مجرم حرب”، وبدا وكأنه يلمح إلى الحاجة إلى تغيير النظام في موسكو، لكنه بدا أيضا مترددا هذا الأسبوع في إرسال أنظمة صواريخ لأوكرانيا “يمكنها ضرب روسيا”.

وقد وصف رئيس الوزراء والرئيس السابق دميتري ميدفيديف ذلك البيان بـ “العقلاني”. لكن وصف الكرملين القرار الأمريكي، الذي أعلن الأربعاء، بشأن إرسال نظام صاروخي أكثر تطورا إلى أوكرانيا بأنه “صب للوقود على النار”.

Getty Images وافقت الولايات المتحدة على تزويد أوكرانيا بقاذفات صواريخ قادرة على إصابة أهداف على بعد 45 ميلا

ومع ميل الرئيس الأمريكي للتحدث دون قيود، يقع على عاتق وزير خارجيته أنتوني بلينكين مسؤولية عرض موقف الإدارة الأمريكية المدروس.

ففي اجتماع وزراء خارجية حلف الأطلسي “الناتو” الأخير في برلين، قال بلينكين إن الولايات المتحدة وشركاؤها “يركزون على منح أوكرانيا أكبر دعم ممكن في ساحة المعركة وعلى أي طاولة مفاوضات حتى تتمكن من صد العدوان الروسي بشكل كامل والدفاع عن استقلالها وسيادتها “.

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كلمات قوية، ولكن ماذا تعني عبارة “أكبر دعم ممكن” بالضبط؟ وماذا يعني الدفاع “الكامل” عن استقلال أوكرانيا وسيادتها في الواقع؟

فهل بدأت الشقوق تظهر في القشرة الخارجية للإجماع الغربي بشأن أوكرانيا؟

يقول إيان بوند، مدير السياسة الخارجية في مركز الإصلاح الأوروبي: “ما عليك سوى النظر إلى الصراع من أجل فرض حظر على النفط”، وذلك في إشارة إلى الأسابيع الصعبة من المفاوضات التي أدت إلى الحظر الجزئي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي هذا الأسبوع.

لقد تبددت بالفعل أية فكرة عن أن الاتحاد الأوروبي سيتحرك بسرعة في ملف الغاز الروسي حيث تريد دول البلطيق وبولندا أن يحدث ذلك بسرعة، لكن رئيس وزراء إستونيا كاجا كالاس اعترف هذا الأسبوع بأن “كل العقوبات القادمة ستكون أكثر صعوبة”.

وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر:” إن حظر الغاز لن يكون مشكلة في حزمة العقوبات المقبلة”.

مطلوب المزيد من الأسلحة

تقول كييف أن الغرب وعد بالكثير، لكنه قدم أقل مما وعد به.

إن الوعود الأمريكية والألمانية هذا الأسبوع بتزويد أوكرانيا براجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي ورادارات متطورة ستقطع شوطا ما نحو تلبية المطالب الملحة للقادة الأوكرانيين الذين يتعرضون لضغوط شديدة.

لكن مزاعم التباطؤ الألماني في الوفاي بالالتزامات السابقة وإصرار جو بايدن على استخدام الأسلحة الأمريكية فقط لضرب أهداف روسية داخل أوكرانيا، تجعل البعض يتساءل لماذا يسعى الغرب إلى وضع قيود على المجهود الحربي الأوكراني بينما لا تلتزم روسيا بأي قيود على الإطلاق.

يقول إيان بوند، مدير السياسة الخارجية في مركز الإصلاح الأوروبي: “هناك نوع من إعادة النظر في الحسابات يجري الآن، وكأننا نقول..نريد أن ينتصر الأوكرانيون ولكن لا نريدهم أن يحققوا نصرا حاسماً”.

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ومن المعتقد على نطاق واسع أن بوتين شن هذه الحرب وهو على ثقة أن الغرب يفتقر إلى الجرأة على القتال ذلك أن الدول أعضاء في حلف الأطلسي “الناتو” ستتفادى أي مأزق دولي جديد بعد خروجها المهين من أفغانستان.

وتشير بعض التقارير الأخيرة الواردة من العاصمة الروسية موسكو إلى وجود ثقة متزايدة ناتجة عن النجاح التدريجي في ساحة المعركة والاعتقاد، على حد تعبير أحد المصادر في موقع ميدوزا على الإنترنت، بأن “أوروبا ستشعر بالتعب عاجلا أم آجلا من المساعدة”.

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وربما يكون الكرملين قد شعر بالإرتياح عندما حذرت الحكومة البريطانية هذا الأسبوع من أن ما يصل إلى 6 ملايين أسرة بريطانية قد تواجه انقطاع التيار الكهربائي إذا أوقفت روسيا إمدادات الغاز هذا الشتاء.

هل يمكن للغضب العام في الغرب أن يقوض الدعم لأوكرانيا؟ إنه خطر أوضحته مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هينز لأعضاء الكونغرس الشهر الماضي.

وقالت هينز لأعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي: “من المحتمل أن بوتين يراهن على تراجع عزيمة وإصرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع تفاقم نقص الغذاء والتضخم وأسعار الطاقة”.

EPA الإجماع الغربي حول أوكرانيا لا يزال سليما بشكل ملحوظ

وعلى الرغم من جميع المخاوف بشأن الأضرار الجانبية والتردد الذي يحيط بتوريد الأسلحة، فإن الإجماع الغربي بشأن أوكرانيا لا يزال قائماً بشكل ملحوظ. لكن الشقوق الموجودة يمكن أن تتسع.

يقول إيان بوند: “إذا بدأ أي من الطرفين في تحقيق مكاسب حاسمة فإن تلك الشقوق ستصبح مشكلة أكبر”.

وأوضح قائلا: “إذا اخترق الروس كل خطوط الدفاع الأوكرانية في الشرق وبدأوا في التوجه نحو نهر دنيبر فإن مسألة مساحة الأراضي التي يجب أن تكون أوكرانيا على استعداد للتضحية بها من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار ستصبح على رأس جدول الأعمال”.

وعلى نفس المنوال، إذا بدأت القوات الأوكرانية في طرد الروس، كما يقول إيان بوند: “ستكون هناك أصوات في الغرب تقول” لا تحاولوا استعادة أجزاء من دونباس يسيطر عليها الروس منذ عام 2014 “.

وقد تبدو هذه المسألة غير مطروحة حتى الآن، ولكن عندما اقترح الدبلوماسي الأمريكي المخضرم هنري كيسنغر في دافوس أن تفكر أوكرانيا في التنازل عن أراض من أجل تحقيق السلام مع روسيا قوبل برد غاضب في أوكرانيا وخارجها وهذا مؤشر على المناقشات المؤلمة التي ما زالت تنتظرنا.