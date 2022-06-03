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محمد صلاح يقول إنه مستعد للتخلي عن جوائز الموسم مقابل مواجهة ريال مدريد مجددا

أتيحت لصلاح فرصة متأخرة أنقذها تيبو كورتوا حارس ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

Reuters
أتيحت لصلاح فرصة متأخرة أنقذها تيبو كورتوا حارس ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

قال محمد صلاح لاعب فريق ليفربول إنه مستعد للتخلي عن جميع الجوائز التي فاز بها في موسم 2021-2022 مقابل فرصة لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد مرة أخرى.

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وتعرض فريق اللاعب، البالغ من العمر 29 عاماً، للهزيمة 0-1 أمام النادي الإسباني يوم السبت الماضي.

وأنهى صلاح الموسم فائزا ببطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، كما حصد عدة جوائز شخصية.

وكتب صلاح على تويتر: “إن التكريم من قبل الجماهير والصحفيين الرياضيين في الموسم نفسه أمر مميز لن أنساه أبدا”.

“مع ذلك سأتخلى عن كل تلك الجوائز الشخصية من أجل فرصة لإعادة المباراة النهائية، لكن كرة القدم ليست كذلك”.

كما قال صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي إن جزءاً منه “يتمنى” أن “يبدأ غداً” الموسم المقبل، وذلك بعد الهزيمة يوم السبت.

وحصد ليفربول كأسين، لكن بالإضافة إلى الخسارة أمام ريال مدريد، جاء في المركز الثاني بعد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح “لا يمكنني التعبير بالكلمات عن مدى رغبتنا في العودة بهذا الكأس إلى ليفربول، لكن في النهاية لم نتمكن من ذلك”.

وأضاف “لا يمكنني أن أشكر المشجعين بما يكفي لدعمكم”.

“لقد كان موسماً طويلاً جداً ولكن جزءاً مني يتمنى أن يبدأ غداً الموسم المقبل”.

ولم يوقع مهاجم روما السابق حتى الآن عقداً جديداً مع ليفربول، على الرغم من أن عقده الحالي سينتهي في يونيو/ حزيران 2023. لكنه قال أثناء فترة الإعداد لمباراة ريال مدريد إنه “باق للموسم المقبل بالتأكيد” في آنفيلد.

وأنهى صلاح موسم 2021-2022 متصدرا هدافي الدوري الإنجليزي، مناصفة مع سون هيونغ مين لاعب توتنهام، برصيد 23 هدفاً.

وحصل المهاجم المصري على عدة جوائز شخصية، بما في ذلك أفضل لاعب من اتحاد كتاب كرة القدم، وأفضل هدف في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز عن هدفه ضد مانشستر سيتي في 3 أكتوبر/ تشرين الأول.

كما حصل صلاح على جائزة اختيار الجمهور لأفضل لاعب في موسم 2021-2022.

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