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روسيا وأوكرانيا: زيلينسكي يقول إن موسكو تسيطر على 20 في المئة من الأراضي الأوكرانية

جندي روسي

Reuters

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تسيطر حاليا على 20 في المئة من الأراضي الأوكرانية.

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وأوضح زيلينسكي في حديثه إلى برلمان لوكسمبورغ أن موسكو والقوات الموالية لها تسيطر الآن على حوالي 125 ألف كيلومتر مربع، وهذا يتضمن شبه جزيرة القرم وأجزاء من أوكرانيا استولت عليها قوات موالية لموسكو في عام 2014.

وقال زيلينسكي إن خط الجبهة يمتد الآن بطول 1000 كيلومتر.

وفي غضون ذلك، كثفت روسيا هجماتها على مدينة سيفيرودونتسك في منطقة دونباس.

ويقول مسؤولون بريطانيون إن القوات الروسية سيطرت على معظم المدينة. وتعد سيفيرودونتسك آخر مدينة رئيسية في المنطقة لا تزال في أيدي كييف.

وقد اضطر حوالي 12 مليون أوكراني للنزوح منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط.

وذهب أكثر من 5 ملايين منهم، معظمهم من النساء والأطفال، إلى خارج أوكرانيا، بحسب الرئيس الأوكراني. وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين بـ15 مليونا.

وادعى زيلينسكي أيضا أن خسائر موسكو بلغت 30 ألف قتيل، وهو عدد يتجاوز خسائر موسكو في أفغانستان منذ 1979 حتى 1989 مع الحربين في الشيشان بين عامي 1994 و2000.

واعترفت روسيا حتى الآن بسقوط 1300 قتيل خلال المعارك في أوكرانيا.

من ناحية أخرى قال أحد كبار مساعدي زيلينسكي إن بريطانيا وافقت على تزويد أوكرانيا بنظام القاذفة الصاروخية متعددة الرؤوس M270، والتي تعتبر قادرة على تغيير مجرى الحرب.

وقال أندريه يرماك، كبير مستشاري الرئيس، إن “النظام الصاروخي الذي سنحصل عليه من بريطانيا مع نظام HIMARS الأمريكي سوف يعزز قدرات الجيش الأوكراني بشكل كبير، ونحن ممتنون للحلفاء”.

ولم يتضح بعد عدد الأنظمة الصاروخية التي سوف تزود بها بريطانيا أوكرانيا، وقد تم تنسيق الخطوة مع الولايات المتحدة التي ستزود أوكرانيا بنظام شبيه، بحسب المسؤولين الأوكرانيين.

وفي هذه الأثناء، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن جملة عقوبات جديدة ضد شخصيات روسية من رجال الأعمال ورجال الدولة، منهم سيرجي رولدوغين أحد المسؤولين الماليين عن استثمارات الرئيس فلاديمير بوتين الخارجية.

وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على خمسة من الأوليغارش الروس، بينهم ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، وأليكسي مورداشوف أحد كبار الأثرياء الروس.

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