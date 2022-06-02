جوني ديب يكسب معركته القضائية ضد آمبر هيرد

Reuters

أدانت هيئة محلفين أمريكية الممثلة آمبر هيرد بتهمة التشهير بزوجها السابق جوني ديب، وحكمت له بـ15 مليون دولار.

وقالت الهيئة محلفين أمريكية إن تصريحات هيرد بشأن زواجها كانت “كاذبة”.

كما قضت الهيئة بمليوني دولار لصالح هيرد على خلفية تصريحات صحفية سابقة أدلى بها محام سابق لديب بخصوص القضية.

وبينما أعربت الممثلة عن خيبة أملها بسبب قرار هيئة المحلفين، قال ديب إن الحكم “أعاد له الحياة”.

وكان ديب قد رفع دعوى قضائية ضد زوجته السابقة بتهمة التشهير بسبب مقال رأي كتبته لصحيفة “واشنطن بوست” زعمت فيه أنها كانت ضحية للعنف الأسري، رغم أنها لم تذكر ديب بالاسم. وبعد ذلك رفعت هيرد دعوى مضادة.