الرفق بالحيوان: إدانة مدافع ويست هام كورت زوما بتهمة تعنيف هرّ

PA Media

حكم على لاعب كرة القدم كورت زوما بأداء 180 ساعة خدمة مجتمعية، بعد إقراره بركل وصفع قطه الأليف.

ومنع المدافع في نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي من تربية القطط لمدة خمس سنوات.

وكان اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 27 عاماً، وعضو المنتخب الوطني الفرنسي، قد أقرّ بارتكاب فعلين يعدّان خرقاً لقانون حماية الحيوان أمام محكمة الصلح في تامز، في لندن.

كورت زوما يثير موجة من الغضب إثر قيامه بركل قطته

وحكم أيضاً على شقيق اللاعب، يوان، بأداء 140 ساعة خدمة مجتمعية، خلال جلسة حكم استمرت ربع ساعة.

وقالت قاضية المقاطعة سوزان هولدام: “شاركتما في فعل مشين مستهجن ضد هذا الحيوان الأليف”. وأضافت: “ذلك القط كان يتطلع لكما للعناية به وتلبية حاجاته. وفي تاريخ الاعتداء في فبراير، لم تعطياه العناية اللازمة”. وقالت لكورت إن الكثير من اليافعين يتطلعون إليه ويسعون لتقليده.

وكان يوان (24 عاماً) صوّر الحادثة، في منزل شقيقه، ونشرها على سنابشات مع رموز ضاحكة، في 6 فبراير/ شباط الماضي. لاحقاً، لاحظت الفيديو امرأة كانت تتواصل مع يوان عبر الرسائل النصية، ونبهت السلطات.

وفي الفيديو، يظهر زوما وهو يركل قطاً بنغالياً في مطبخه، ثم يرمي عليه زوج أحذية، ويصفعه على رأسه.