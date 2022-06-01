دارفور: لماذا يتمنى سلطان المساليت لو أن قبيلته كانت قد انضمت إلى تشاد؟

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ضمن سلسلة خطابات من صحفيين أفارقة، تكتب الصحفية زينب محمد صالح أن بعض سكان إقليم دارفور المضطرب يواجهون المزيد من الهجمات، ويشعرون بالندم على انضمامهم إلى السودان قبل قرن مضى.

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“ليتنا انضممنا إلى تشاد بدلا من السودان”، هكذا قال سعد بحر الدين الذي يحمل لقب سلطان دار مساليت، وهي منطقة شاسعة تمتد عبر الحدود بين البلدين.

قال الزعيم التقليدي الذي يرتدي العمامة واللباس السوداني التقليدي (الجلابية) هذه الجملة بينما كان يخاطب العشرات من أفراد قبيلة المساليت – وغالبيتهم مزارعون سود من أصول أفريقية – وقد استظلوا من حرارة الشمس الحارقة تحت أشجار النيم في بلدة أديكونغ المطلة على تشاد.

كان هؤلاء الأشخاص قد فروا في وقت سابق من الشهر الحالي من هجوم تعرضت له البلدة والقرى المجاورة لها من قبل الميليشيات العربية التي يطلق عليها اسم الجنجويد، والتي انبثقت عنها قوات الدعم السريع التابعة للحكومة السودانية.

أعمال العنف الأخيرة، والتي جاءت ضمن صراع مستمر منذ زمن بعيد بين المزارعين الذين ينتسبون إلى القبائل ذات الأصول الأفريقية والبدو الرحل من أصول عربية في دارفور، أسفرت عن مقتل حوالي خمسة أشخاص وتشريد 37000 آخرين.

يكتسي الصراع صبغة عنصرية، إذ يشير كثير من العرب إلى المساليت بكلمة “نواب” أو “نوبا” بقصد الإساءة إليهم واعتبارهم من أهل النوبة الذين عانوا من التهميش والتمييز العنصري، بل وحتى الاسترقاق في بعض الأحيان.

تقول زوجة ضابط بقوات الدعم السريع تبلغ من العمر 23 عاما وتقيم في قرية ساني دادي التي تشن منها الميليشيات العربية هجماتها: “لا نسمح للنوبا بأن يأتوا من الجبل، ولا نستطيع أن نصعد نحن إلى هناك، وعندما نجدهم نطلق النار عليهم. لكنهم عندما يعثرون على ماشيتنا، فإنهم يصطادونها ويأكلونها”.

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قاهرو الجيش الفرنسي

تقع دار مساليت في ولاية غرب دارفور السودانية، ولكن بعض أجزائها موجود ضمن شرق تشاد، وذلك بسبب الطريقة التي رسمت بها الحدود خلال الحقبة الاستعمارية.

فقد تم تضمين غالبية السلطنة داخل السودان قبل 100 سنة، في عام 1922، في أعقاب اتفاقية عقدت بين زعيمها آنذاك السلطان بحر الدين، والحكومة الفرنسية والإدارة البريطانية التي حكمت باقي أنحاء السودان.

Getty Images قتل الضابط الفرنسي جون-جوزيف فيغينشوه وغالبية رجاله في كمين نصب لهم على أراض تابعة للمساليت في يناير/كانون الثاني عام 1910

ودار مساليت هي المنطقة الوحيدة في السودان التي لم تخضع للاستعمار. فقد هزم شعب المساليت الجيش الفرنسي مرتين، في يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني عام 1910، وأفشلوا محاولته التي كانت تهدف إلى توسعة الإمبراطورية الفرنسية إلى الشرق مما يعرف الآن بدولة تشاد.

أحد رموز مقاومة شعب المساليت ضد الغزاة في ذلك الوقت كان بلدة كرينيك.

لكن البلدة التي يعيش فيها الكثير من المساليت النازحين تعرضت لهجوم ضار الشهر الماضي. واتُهمت قوات الدعم السريع بتنفيذ غارة على البلدة أسفرت عن مصرع 200 شخص من بينهم أطفال ومسنون.

Getty Images تم حرق العديد من القرى خلال النزاع المستمر منذ وقت طويل في أجزاء من دارفور

وتم حرق كل المنازل تقريبا في القرية التي تبعد حوالي 80 كيلومترا شرق مدينة الجنينة، بل وقُتلت الماشية خلال الهجوم كذلك.

كانت أعمال العنف هي الأحدث ضمن النزاع المدمر الذي يشهده إقليم دارفور منذ عام 2003.

وقد أدى الصراع إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص ونزوح ما يربو على ثلاثة ملايين آخرين. بعض هؤلاء اضطر إلى النزوح خمس مرات، وهم يعيشون الآن في مخيمات أو مبان حكومية.

‘شيء محزن ويضر بالوحدة’

بالنسبة لبعض السكان من المساليت، كان ذلك بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

يقول حاتم عبد الله، وهو ناشط من بلدة كرينيك: “كثير من الأشخاص الذين أعرفهم قرروا الرحيل إلى تشاد. إنه شيء محزن ويضر بوحدة السودان، لكنني أتفهم كيف يشعرون، ولا سيما بعد المذبحة الأخيرة”.

Getty Images يقول المساليت إنهم يعانون من العنصرية منذ سنوات

يشعر المساليت الذين كان يُخشى جانبهم في يوم من الأيام بأن حقوقهم مهضومة بشكل كبير، ويقولون إن الحكومات السودانية المتعاقبة شجعت “العروبة”، وأهملت السكان الذين ينتسبون إلى قبائل ذات أصول أفريقية، إذ لم توفر لهم الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والكهرباء.

ويُحّمل قاهرو الجيش الفرنسي الذين سُلب منهم نفوذهم ببطء مسؤولية إضعافهم من الناحية العسكرية للرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في عام 2019 بعد نحو 30 عاما قضاها في السلطة.

فقد دأب نظامه على مصادرة أسلحتهم، في حين قام بتسليح الميليشيات العربية.

يقول عبد الله أدومة، المحامي المختص في قضايا حقوق الإنسان والحاكم السابق لولاية غرب دارفور: “إنهم يفتقرون إلى الأسلحة، ولذلك أصبحوا في هذا الوضع”.

المساليت لديهم بعض الجماعات المسلحة، ولكن هذه الجماعات لم تكن جزءا من اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة مع بعض الفصائل المتمردة في جوبا عاصمة جنوب السودان عام 2020. هذه الفصائل أصبحت الآن تتقاسم السلطة وثروة دارفور المعدنية مع الحكومة.

يضيف أدومة: “المتمردون السابقون الذين وقعوا على [اتفاقية جوبا للسلام] غالبيتهم ينتمون إلى قبيلة الزغاوة. وهم يعيشون في شمال دارفور، ويرغبون في أن يخضع المساليت لقيادتهم بدلا من أن يكونوا مسلحين بشكل مستقل وبدلا من أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم”.

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الاستفتاء المنسي

في إطار اتفاقية عام 1919 الموقعة بين فرنسا وبريطانيا، كان من المفترض إجراء استفتاء بعد ذلك بخمسة وسبعين عاما – أي في عام 1994، للسماح للمساليت بتقرير ما إذا كانوا يرغبون في البقاء ضمن السودان، أم في الانضمام إلى تشاد، أم في الاستقلال – وهو ما اختاره سكان جنوب السودان عام 2011 بعد حملة عسكرية استمرت قرابة الثلاثين عاما ضد ما كانوا يعتبرونه تهميشا سياسيا واقتصاديا لهم من قبل الحكومات العربية المتلاحقة.

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لكن لم يتم إجراء استفتاء للمساليت، كما أنهم لم يمارسوا أي ضغوط من أجل إجرائه، “حيث شن البشير الكثير من الحروب في هذه المنطقة، ونسي الناس” ذلك الاستفتاء، على حد قول الدكتورة توحيدة يوسف، وهي من كبار المسؤولين بحكومة إقليم دارفور.

يقول السلطان سعد بحر الدين، بينما يتفكر في محنة شعبه، إن الانضمام إلى تشاد كان من شأنه أن يكون خيارا أسلم، لأن البلاد لديها “جهاز أمني قوي”.

ويتابع: “الناس يدركون ذلك، ويدركون أن الحكومة هناك كانت ستحميهم. لكن هنا، ليست هناك دولة والحماية المتاحة ضعيفة جدا”.