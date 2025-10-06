BBC
وفدان من حماس وإسرائيل يتوجّهان إلى مصر اليوم لبحث تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة
- تبدأ مساء اليوم في شرم الشيخ مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية.
- وفد حماس يضم خليل الحية، القيادي الذي نجا الشهر الماضي من محاولة اغتيال إسرائيلية.
- المباحثات ستركّز على وقف إطلاق النار، تبادل الرهائن، وإدخال المساعدات، وفق خطة ترامب.
- الولايات المتحدة ومصر تمارسان ضغوطاً على الطرفين للوصول إلى اتفاق مؤقت.
