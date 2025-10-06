وفدان من حماس وإسرائيل يتوجّهان إلى مصر اليوم لبحث تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.