 

 

BBC News
BBC

وفدان من حماس وإسرائيل يتوجّهان إلى مصر اليوم لبحث تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

Published: 1 hour ago
  • تبدأ مساء اليوم في شرم الشيخ مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية.
  • وفد حماس يضم خليل الحية، القيادي الذي نجا الشهر الماضي من محاولة اغتيال إسرائيلية.
  • المباحثات ستركّز على وقف إطلاق النار، تبادل الرهائن، وإدخال المساعدات، وفق خطة ترامب.
  • الولايات المتحدة ومصر تمارسان ضغوطاً على الطرفين للوصول إلى اتفاق مؤقت.

وفدان من حماس وإسرائيل يتوجّهان إلى مصر اليوم لبحث تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

وفدان من حماس وإسرائيل يتوجّهان إلى مصر اليوم لبحث تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

BBC Arabic

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 1 hour ago
Back to top button