وفاة نجم بوليوود دارمندرا بطل “التوأمان” و”الشعلة” عن 89 عاماً #عاجل

توفي نجم السينما الهندية دارمندرا في مدينة مومباي عن عمر 89 عاماً.

ونعى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، نجم بوليوود، واصفاً وفاته بأنها “نهاية عصر في السينما الهندية”.

وحظي دارمندرا، الذي كان يصف نفسه غالباً بأنه “رجل بسيط”، بمحبة وولاء عشرات الملايين من معجبيه على نحو فريد.

واشتهر النجم الهندي بدور فيرو، شخصية مجرم بسيط محبوب، في الفيلم الضخم “شولاي (الشعلة)” عام 1975، وشارك فيما يزيد عن 300 فيلم، حقق العديد منها نجاحاً كبيراً، وجذباً للجمهور على مدار عقود.

وتصدرت الأغاني التي شارك فيها قوائم أفضل الأغاني، كما كانت قصة حبه وزواجه من النجمة الهندية، هيما ماليني، محل اهتمام وسائل الإعلام.

أُطلق على دارمندرا لقب “بطل بوليوود الخارق” و”دارام الجذاب”، وغالباً ما كان يتصدّر القوائم العالمية “لأكثر الرجال وسامة” في ذروة شهرته، وكانت المعجبات يضعن صوره تحت وسائدهن أثناء النوم.

حتى نجوم ونجمات بوليوود تحدثوا عن جاذبيته، ووصفته الممثلة مادوري ديكسيت بأنه من “أكثر الشخصيات وسامة على الشاشة”، وقال عنه النجم الشهير سلمان خان إنه “الرجل الأكثر وسامة”، فيما أشادت به الممثلة جايا باتشان واصفة إياه بأنه “آلهة إغريقية”.

ولطالما قال دارمندرا إنه “يشعر بحرج” من الحديث عن وسامته، وكان يرجع ذلك على حد قوله إلى “الطبيعة ووالديه وجيناته”.

وُلد دارمندرا في الثامن من ديسمبر/كانون الأول عام 1935 بقرية نصرالي التابعة لمقاطعة لوديانا في البنجاب، لأسرة متوسطة تتبع طائفة الجات السيخ، وأطلق عليه والده، الذي كان يعمل مدرساً، اسم دارام سينغ ديول.

وخلال مقابلة أجراها مع بي بي سي الهندية عام 2018، قال إن والده كان يطمح أن يواصل دراسته، لكنه عشق السينما منذ الصغر ورغب في أن يصبح بطلاً سينمائياً.

وأضاف: “شاهدت أول فيلم سينمائي في حياتي عندما كنت في الصف التاسع، وأصبحت معجباً به تماماً، كنت أتساءل: أين هذه الجنة التي يقيم فيها كل هؤلاء الأشخاص؟ شعرت أنه يجب عليّ أن أجد طريقي إليها، وكأنهم لي وكأنني أنتمي إليهم”.

لكن عندما أفصح لعائلته عن تلك الرغبة، شعروا بصدمة كبيرة.

وأضاف “قالت والدتي: أنت أكبر أبنائنا، وعليك تحمل المسؤوليات العائلية، وشعرت وقتها بالحزن الشديد، وعندما علمنا بمسابقة لاختيار المواهب على مستوى الهند التي تنظمها مجلة (فيلمفير)، ومن منطلق الدعابة والتساهل معي، قالت: حسناً، قدّم طلبك، ولم نكن نعتقد أنهم سيختارونني”.

فاز دارمندرا لاحقاً في المسابقة وانتقل إلى مومباي، وما حدث بعد ذلك، كما يُقال، أصبح جزءاً من التاريخ.

وعلى مدى ثلاثة عقود، ومنذ ظهوره الأول في فيلم “القلب لك وأنا أيضاً” عام 1960، تصدّر السينما الهندية، وقدم عدداً من الأعمال الناجحة كل عام.

ارتقى دارمندرا سلم الشهرة لأول مرة من خلال فيلم “بانديني” للمخرج بيمال روي عام 1963، ونال إشادة الجميع لأدائه المتميز لدور طبيب سجن يقع في حب سجينة.

وسرعان ما تحول إلى نجم رومانسي، متمكناً من الظهور بنجاح أمام أبرز النجمات مثل نوتان ومينا كوماري ومالا سينها، وسايرا بانو.

وفي عام 1966، أدى أول أدواره في فئة أفلام الحركة في فيلم “الزهرة والحجر”، بيد أن دوره في فيلم “قريتي ووطني” عام 1971 كان بداية ترسيخ مكانته كبطل لتلك الأفلام.

كان دارمندرا طويل القامة ويتمتع ببنية جسدية قوية، وغالباً ما كان يؤدي مشاهد الحركة بنفسه، حتى تلك الحركات الجريئة التي تنطوي على مخاطر.

وإلى جانب أعماله الرومانسية وأفلام الحركة، قدم دارمندرا أفلاماً من نوع الإثارة والكوميديا التي حققت نجاحاً، وأشاد به النقاد على “إتقانه لدوره الكوميدي” في فيلم “شوبوكي شوبوكي” عام 1975.

قال دارمندرا إنه مثّل أمام 70 بطلة، خلال مسيرته الفنية الطويلة، إلا أن أنجح ثنائي سينمائي له كان مع النجمة هيما ماليني، التي أصبحت فيما بعد زوجته الثانية.

تعرف الزوجان أول مرة خلال عرض أول لأحد الأفلام عام 1965، وقتها لفتت هيما ماليني نظر دارمندرا، وقالت في سيرتها الذاتية الصادرة عام 2017، إنها سمعت دارمندرا يتحدث مع زميله شاشي كابور بالبنغالية قائلاً: “الفتاة جميلة جداً”.

وازدادت علاقة الحب بينهما في سبعينيات القرن الماضي من خلال تقديم أفلام ناجحة للغاية، من بينها فيلم “شولاي (الشعلة)”، مما جذب اهتمام وسائل الإعلام، في وقت كان دارمندرا متزوجاً ولديه أولاد من زوجته الأولى، براكاك كاور.

كما تحدثت وسائل الإعلام وقتها عن اعتراض عائلة هيما ماليني لزواجهما، إلا أن الزوجين عقدا قرانهما أخيراً في عام 1980، وذكرت بعض التقارير أنهما اعتنقا الإسلام، الذي يسمح بتعدد الزوجات، بغية إتمام زواجهما، وهو ما نفاه دارمندرا فيما بعد.

شارك النجم الهندي أيضاً في مجال السياسة، وشغل مقعد عضو في البرلمان عن حزب بهاراتيا جاناتا عن دائرة بيكانير في راجستان لفترة واحدة بين أعوام 2005 و2009، وعلى الرغم من ذلك، وُجهت إليه انتقادات لعدم جديته في السياسة، إذ كان نادراً ما يحضر جلسات البرلمان، مفضلاً قضاء وقته في تصوير الأفلام أو الإشراف على مزرعته.

وفي مقابلة أجراها مع برنامج تلفزيوني بعد مرور سنوات، اعترف بأنه كان غير مناسب للعمل السياسي، وقال: “السياسة ليست للذين تحركهم العاطفة، بل لمن يمتلكون صلابة، لقد كانت هذه السنوات الخمس عسيرة بالنسبة لي، وشديدة الصعوبة”.

واصل دارمندرا العمل حتى نهاية حياته، وشارك في التمثيل إلى جانب أبنائه ساني وبوبي ديول، وكان عضواً في لجنة تحكيم أحد برامج اختيار المواهب التلفزيونية، وكان يحرص على التواصل مع جمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي.

AFP via Getty Images النجم دارمندرا (في الوسط) مع ولديه ساني (يمين) وبوبي ديول (يسار) في مقر إقامته في مومباي

وعلى مدى حياته، قدّم الممثل العديد من الأدوار المتميزة، إلا أن الدور الذي ظل محفوراً في ذاكرة الجمهور هو شخصية فيرو في فيلم “شولاي (الشعلة)” عام 1975، وهو عمل سينمائي ضخم أصبح ظاهرة ثقافية.

شارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من بينهم أميتاب باتشان، وهيما ماليني، وجايا باتشان، وقدم دارمندرا وباتشان دور لصين تحوّلا إلى منقذين يستعين بهما الناس في مواجهة قطاع طرق خطرين.

وأصبح الفيلم تحفة كلاسيكية، واعتبر العديد من المعجبين دارمندرا سبباً في نجاح الفيلم، ووصفوه بأنه “روح شولاي”، كما وصف الممثل نفسه هذا الدور بأنه أفضل أدواره، بالقول “لا أعتقد أنني قدمت دوراً أفضل من دور فيرو”.

وعلى الرغم من تقديمه عشرات الأعمال الناجحة، لم يتصدّر دارمندرا المركز الأول في بوليوود، متراجعاً في القائمة عن معاصريه مثل ديليب كومار، راجيش كانا وأميتاب باتشان، كما جرى تجاوزه عدة مرات في جوائز “فيلمفير” المرموقة.

وأخيراً، في عام 1997، منحت جوائز “فيلمفير” دارمندرا جائزة الإنجاز مدى الحياة تقديراً لمساهماته في السينما الهندية، وفي عام 2012، نال وسام بادما بوشان، وهو تكريم رسمي تمنحه الحكومة الهندية للمواطنين تقديراً لخدماتهم المتميزة.

بيد أن دارمندرا كان متواضعاً تجاه نجوميته، مبتعداً عن سباق التفوق، مؤكداً أنه لم يطمح يوماً إلى أن يتصدر صناعة السينما.

وفي حديثه مع أحد المذيعين، قال “لم أطالب يوماً بمبالغ طائلة، فالشهرة زائلة، وكل ما سعيت إليه هو حب الناس”.

وأضاف “قدمت هنا فقط من أجل هذه المحبة، الجميع يحبون دارمندرا، وأنا ممتن لذلك”.

وفور إعلان خبر وفاته نعاه الكثيرون في الوسط السينمائي وأعربوا عن تعازيهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الممثل أكشاي كومار: “كان دارمندرا، في صغرنا، البطل الذي كان كل صبي يحلم بأن يكون مثله. شكراً لك على إلهام أجيال، ستظل حياً من خلال أفلامك والمحبة التي نشرتها”.

ووصف المخرج كاران جوهر رحيله بأنه “نهاية عصر”، مضيفاً أنه ترك “فراغاً شاسعاً في صناعة السينما، ومكانه لا يستطيع أحد شغله، وسيظل دارمندرا بمفرده لا ثاني له”.

