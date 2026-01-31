وفاة كاثرين أوهارا، نجمة مسلسل “شيتس كريك” وفيلم “هوم ألون”

Reuters

توفيت الممثلة الكوميدية كاثرين أوهارا، المعروفة بأدوارها البطولية في فيلمي “هوم ألون” و”بيتلجوس بيتلجوس”، بالإضافة إلى دورها الحائز على جائزة إيمي في مسلسل “شيتس كريك”، عن عمر يناهز 71 عاماً.

اشتهرت النجمة الكندية من خلال فرقة “سيكند سيتي” للارتجال الكوميدي في تورنتو وبرنامج “إس سي تي في”، قبل أن تحقق شهرة واسعة في الولايات المتحدة من خلال فيلم “بيتلجوس” عام 1988 ودور الأم في فيلم “هوم ألون” الكلاسيكي.

أوهارا، التي وصفها زملاؤها بأنها “شخصية رائعة، وفنانة متميزة، ومتعاونة بارعة”، والتي كان آخر ظهور لها في المسلسل الكوميدي الحائز على جائزة إيمي “ذا ستوديو” وفي مسلسل “ذا لاست أوف أس” من إنتاج HBO.

وفي بيانٍ لـبي بي سي، قال وكيل أعمال أوهارا إنها توفيت يوم الجمعة في منزلها في لوس أنجلوس بعد صراع قصير مع المرض.

حققت أوهارا نجاحاً باهراً في مسيرتها الفنية بأدوار سينمائية لا تُنسى.

في فيلم “بيتلجوس” الساخر والمُرعب عام 1988، جسّدت شخصية ديليا ديتز التي قادت ضيوفها المُستحوذ عليهم روح شريرة في عرضٍ غنائي راقص ساحر لأغنية “داي-أو” (أغنية فرقة بانانا بوت).

بعد عامين، في فيلم “هوم ألون”، أصبحت صرختها المذعورة “كيفن!” عندما أدركت أن ابنها المشاغب ذو الثماني سنوات قد تُرك وحيدًا خلال عطلة عيد الميلاد، من بين أكثر اللحظات التي لا تُنسى في واحد من أنجح الأفلام الكوميدية على الإطلاق.

قدّم زميلها الشاب ماكولي كولكين، البالغ من العمر 45 عاماً، تحيةً مؤثرةً لوالدته في الفيلم يوم الجمعة، ناشراً صوراً لهما من الفيلم ومن سنوات لاحقة، وكتب: “أمي. ظننتُ أن لدينا متسعًا من الوقت. كنتُ أتمنى المزيد. كنتُ أرغب في الجلوس بجانبكِ. سمعتُكِ. لكن كان لديّ الكثير لأقوله. أحبكِ. أراكِ لاحقاً.”

“أنا فخورة بكِ جداً” – أوهارا تتحدث في حفل تكريم ماكولي كولكين في هوليوود

بدأت الممثلة، المولودة في تورنتو، مسيرتها الفنية كنادلة في مسرح “سيكند سيتي” في تورنتو خلال سبعينيات القرن الماضي، قبل أن تتقدم لاختبار أداء لدور مع فرقة التمثيل الشهيرة.

ثمّ صقلت موهبتها الكوميدية بعد انضمامها إلى فريق عمل برنامج “سيكند سيتي تيليفيجن” الكوميدي – أحد أنجح البرامج التلفزيونية الكندية على الإطلاق – إلى جانب نجوم مثل يوجين ليفي والراحل جون كاندي.

عزت كاثرين أوهارا حسها الفكاهي إلى جذورها الكندية.

في عام 2020، صرّحت لمجلة رولينج ستون بأن نشأتها في كندا لم تُنمّي لديها نفس الشعور بالقومية أو الوطنية الذي رأته في الولايات المتحدة.

وقالت: “وهذا أمرٌ جيد، لأنه يُنمّي فيك نظرةً أوسع للعالم، ويُعلّمك ألا تأخذ نفسك على محمل الجد”.

وأضافت: “أعتقد أن الكنديين لا يملكون حس فكاهة تجاه الآخرين فحسب، بل تجاه أنفسهم أيضاً”.

وانضم رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إلى الكنديين ومعجبيها حول العالم في رثاء أوهارا.

وقال: “على مدى أكثر من خمسة عقود من العمل، حجزت كاثرين مكانتها في تاريخ الكوميديا ​​الكندية، بدءاً من إنتاج تورنتو الشهير لمسرحية “جودسبيل” ووصولاً إلى برنامج “إس سي تي في” ومسلسل “شيتس كريك”. لقد فقدت كندا أسطورة”.

تعاونت أوهارا أيضاً مع كريستوفر غيست والكاتب المشارك يوجين ليفي أربع مرات، بما في ذلك أفلام وثائقية ساخرة نالت استحسان النقاد، مثل “في انتظار غوفمان”، و”أفضل عرض”، و”رياح عاتية”، و”للنظر في أمرك”.

وقد حاز دورها كممثلة شخصية مارلين هاك في فيلم “للنظر في أمرك” على جائزة المجلس الوطني للمراجعة لعام 2006 لأفضل ممثلة مساعدة.

وفي بيانٍ لمجلة فارايتي، أعرب غيست عن حزنه الشديد، قائلاً: “لقد فقدنا إحدى عمالقة الكوميديا ​​في عصرنا”.

شهدت أوهارا انتعاشاً ملحوظاً في مسيرتها الفنية في أواخر حياتها بفضل المسلسل الكوميدي الكندي “شيتس كريك”، الذي حقق نجاحاً باهراً خلال فترة الإغلاق بسبب وباء كوفيد-19.

يتناول المسلسل الكوميدي قصة عائلة روز الثرية التي تفقد ثروتها وقصرها فجأة، وتضطر للانتقال إلى نُزُلٍ متواضع في بلدةٍ مهمشة اشتروها على سبيل المزاح.

كانت شخصية مويرا التي جسدتها أوهارا ممتعة للغاية، بلكنتها المتغيرة بشكلٍ لافت، وذوقها الغريب في الأزياء، وعباراتها الساخرة البارعة، مثل: “لا تفترضي أبداً يا تويلا، لأن الافتراضات تجعلنا جميعاً أضحوكة”.

بعد فوزها بجائزة إيمي لأفضل ممثلة في مسلسل كوميدي، شكرت أوهارا زميليها يوجين ودان ليفي لإتاحة الفرصة لها لتجسيد شخصية “امرأة في سن معينة – سني – تُعبّر عن نفسها بكل عفوية وجرأة”.

استمرت أوهارا في العمل حتى قبيل وفاتها، حيث لعبت دور معالجة نفسية في مسلسل الخيال العلمي “ذا لاست أوف أس” من إنتاج HBO، ودور مديرة تنفيذية مُقالة من شركة إنتاج سينمائي في فيلم “ذا ستوديو” للمخرج سيث روجن العام الماضي.

في فيلم “ذا ستوديو”، جسدت شخصية باتي لي، مديرة الاستوديو التي حلت محلها شخصية روجن، والتي تسعى إلى أدوار إبداعية كمنتجة أفلام، وتشق طريقها إلى حفل جوائز غولدن غلوب – وهو حفل لم تكن أوهارا غريبة عليه.

فازت بجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثلة عام 2021 عن دورها في مسلسل “شيتس كريك”، ورُشّحت لجائزة هذا العام عن دورها في فيلم “ذا ستوديو”.

كما رُشّحت لجائزة نقابة ممثلي الشاشة (المعروفة سابقًا باسم جوائز الممثلين).

