هل ينتقل فضل شاكر للسعودية بعد محاكمته في لبنان؟

عاد اسم الفنان اللبناني فضل شاكر إلى دائرة الضوء بعد تسليم نفسه لمخابرات الجيش اللبناني عقب غياب استمر أكثر من 12 عاماً. وأثارت خطوة شاكر جدلا واسعا على وسائل التواصل.

ويفتح تسليم شاكر نفسه صفحة جديدة في قضيته القانونية المتعلقة بأحداث “عبرا” عام 2013، وسط انقسام بين متعاطفين معه يرون في تسليمه بداية لإعادة الاعتبار له، ومنتقدين يطالبون بمحاسبته على اعتباره مشاركا بأعمال “إرهابية”.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.