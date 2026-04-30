هجوم بالطعن في لندن: ما الذي نعرفه حتى الآن؟

Reuters

أصيب رجلان يهوديان بجروح بعد تعرضهما للطعن في منطقة غولدرز غرين شمالي لندن، في هجوم أعلنت الشرطة أنه حادث إرهابي.

ولا يزال الرجلان، أحدهما في السبعينيات من عمره والآخر في الثلاثينيات، في حالة مستقرة في المستشفى، فيما ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 45 عاماً.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من هجمات الحرق المتعمد استهدفت ممتلكات يهودية في لندن خلال الأسابيع الأخيرة.

هذا ما نعرفه حتى الآن.

ماذا حدث؟

Metropolitan Police/PA Wire لقطة من كاميرا شرطي تظهر توقيف رجل بعد طعن شخصين في “غولدرز غرين” شمال غرب لندن، 29 أبريل/نيسان 2026.

قالت شرطة العاصمة البريطانية إن عناصرها تحركوا عند الساعة 11:16 صباح الأربعاء، بتوقيت بريطانيا الصيفي، بعد تلقي بلاغات عن تعرض أشخاص للطعن في شارع هايفيلد أفينيو، المتفرع من طريق غولدرز غرين.

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة المشتبه به أولاً في شارع هايفيلد أفينيو عند الساعة 11:15، وهو يركض على الرصيف باتجاه طريق غولدرز غرين. ويبدو في اللقطات أنه يهاجم رجلاً، ثم يطارده قبل أن يخرجا من نطاق الكاميرا.

وفي مقطع آخر، تم تصويره من سيارة كانت تسير شمالاً على طريق غولدرز غرين، يظهر المشتبه به وهو يلاحق رجلاً على الرصيف.

وتظهر لقطات أخرى من كاميرات المراقبة، عند الساعة 11:20، المشتبه به وهو يقترب من موقف للحافلات ويهاجم رجلاً كان ينتظر هناك عدة مرات، قبل أن يدفعه إلى الطريق، ليخرجا من مجال الرؤية.

وتحققت بي بي سي من عدة مقاطع وصور تُظهر لحظة توقيف الشرطة للمشتبه به.

وفي أحد المقاطع، يستخدم أحد عناصر الشرطة مسدساً صاعقاً ضده، فيسقط أرضاً. ثم تظهر الشرطة وهي تحاول إنعاشه، قبل أن يُنقل لاحقاً على نقالة إلى سيارة إسعاف.

ونشرت شرطة العاصمة البريطانية أيضاً لقطات من كاميرات مثبتة على أجساد العناصر الذين استجابوا للحادث. ويبدو في المقطع أن المشتبه به كان يتقدم نحو العناصر قبل أن يستخدموا المسدس الصاعق.

ويسمع عناصر الشرطة وهم يصرخون مراراً: “ألقِ السكين”، قبل أن يسقط المشتبه به أرضاً.

ويواصل العناصر تكرار الأمر نفسه بينما كان المشتبه به على الأرض، وخلال محاولتهم السيطرة عليه وتقييده.

من هما الضحيتان؟

Metropolitan Police/PA Wire

تمّ تحديد هوية الرجلين اليهوديين اللذين أصيبا طعناً في الهجوم، وهما شلومي راند، 34 عاماً، وموشي شاين، 76 عاماً.

وتلقى الرجلان العلاج في موقع الحادث، ولا يزالان في المستشفى في حالة مستقرة.

وزار الحاخام ليفي شابيرو، من مجلس المجتمع اليهودي، المصابين في المستشفى يوم الأربعاء.

وقال شابيرو إن إصابات موشي كانت الأخطر، لكن الأطباء “متفائلون” بأنه سيتعافى بالكامل.

ووصف صديق لموشي، طلب عدم الكشف عن اسمه، موشي بأنه “رجل لطيف جداً، وهادئ، وصادق”.

وقالت والدة شلومي، التي طلبت عدم ذكر اسمها، لبي بي سي: “حالته مستقرة. كأم، أشعر بصدمة كبيرة لأن أموراً كهذه يمكن أن تحدث في شوارع لندن، وفي مجتمع مسالم نحاول فيه قدر الإمكان ألا نؤذي أحداً.

كان شلومي يمشي في الشارع، ولا شأن له بشيء. تمكنت من رؤيته أمس. والحمد لله، كان واعياً طوال الوقت”.

وأضافت أن العائلة تأمل في عودته إلى المنزل قبل مساء الجمعة، مع حلول السبت اليهودي.

وقال الحاخام شابيرو: “نجاته معجزة حقيقية. كان من الممكن جداً أن يفقد حياته بسبب مواضع إصاباته”.

من هو المشتبه به؟

BBC رجل يبلغ من العمر 45 عاماً، وهو مواطن بريطاني مولود في الصومال، قيد الاحتجاز بعد اعتقاله للاشتباه في محاولته ارتكاب جريمة قتل.

اعتقلت الشرطة رجلاً يبلغ من العمر 45 عاماً للاشتباه بارتكابه محاولة قتل. وتقول الشرطة إنه بريطاني الجنسية ولد في الصومال.

ونقل المشتبه به في البداية إلى المستشفى، ثم إلى مركز شرطة في لندن، حيث لا يزال رهن الاحتجاز.

وقال السير مارك رولي، مفوض شرطة العاصمة البريطانية، إن عناصر الشرطة “واجهوا رجلاً اعتقدوا أنه إرهابي، رفض أن يظهر يديه، وكان عنيفاً، وواصل تشكيل تهديد واضح”.

وأضاف أن العناصر خشوا أن يكون المشتبه به يحمل عبوة ناسفة، فاستخدموا معه مسدساً صاعقاً بينما كان لا يزال يحاول مهاجمتهم وطعنهم.

وقال السير مارك: “نعمل أيضاً مع شركائنا في الأجهزة الأمنية للحصول على صورة استخباراتية كاملة. ومن بين مسارات التحقيق ما إذا كان هذا الهجوم قد استهدف عمداً المجتمع اليهودي في لندن”.

وأضاف، في تصريح من موقع الحادث بعد ظهر الأربعاء، أن للمشتبه به سوابق في العنف الخطير، ومشكلات تتعلق بالصحة النفسية.

وقالت شرطة العاصمة لاحقاً إن عناصرها فتشوا عنواناً في جنوب شرقي لندن، حيث يحقق المحققون في واقعة أُبلغت بها الشرطة، ويُعتقد أن الشخص المشتبه به فيها هو نفسه الرجل الذي اعتُقل في غولدرز غرين.

وأضافت الشرطة أنها تلقت بلاغاً عند نحو الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت بريطانيا الصيفي، بشأن واقعة في شارع غريت دوفر، في منطقة بورو التابعة لساوثوارك. وقالت إن “مشتبهاً به، قيل إنه كان مسلحاً بسكين، يُعتقد أنه تشاجر مع أحد الموجودين في العنوان قبل أن يغادر”.

ما أبرز ردود الفعل؟

Reuters

قال كبير حاخامات بريطانيا، السير إفرايم ميرفيس، الذي يمثل أكبر تجمع يهودي في البلاد: “يؤسفني القول إن ما حدث اليوم يثبت أنك إذا كنت يهودياً ظاهر الهوية، فأنت لست آمناً، ولا بد من بذل جهد أكبر بكثير”.

وأضاف: “هناك محاولة مستمرة لترهيب المجتمع اليهودي، لكنها لن تنجح، لأننا مجتمع قوي وقادر على الصمود. نواجه هذا النوع من الهجمات والحوادث بثبات كبير، لكن لا يمكن السماح باستمرار ذلك”.

وقال عمدة لندن، صادق خان، إنه يشعر بـ”الغضب” و”الصدمة” و”الاشمئزاز” لأن اليهود “يعيشون حياتهم في خوف”.

وقال متحدث باسم قصر باكنغهام إن الملك تشارلز الثالث “قلق للغاية بطبيعة الحال” إزاء الهجوم.

وأضاف المتحدث أن أفكار الملك وصلواته مع المصابين الاثنين، وأنه يعرب عن “امتنانه العميق لمن سارعوا، بتفانٍ، إلى مساعدتهما”.

وقال رئيس الوزراء، السير كير ستارمر، إن الهجوم “مروع تماماً”، مضيفاً: “الهجمات على مجتمعنا اليهودي هي هجمات على بريطانيا”.

ما الحوادث السابقة المشابهة؟

Reuters يحمل متظاهرون لافتة خلال احتجاج أعقب اعتقال رجل على خلفية حادث طعن في منطقة “غولدرز غرين” في لندن، التي تضم عدداً كبيراً من السكان اليهود.

وجاء الهجوم بعد سلسلة من الحوادث التي استهدفت المجتمع اليهودي في الأشهر الأخيرة:

27 أبريل/نيسان : وقع هجوم حرق متعمد مشتبه به عند جدار تذكاري في غولدرز غرين. وكان الجدار يضم عبارات تكريم لمحتجين قتلهم النظام الإيراني خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في وقت سابق من العام، إلى جانب قسم مخصص لضحايا هجوم حماس على إسرائيل عام 2023.

: وقع هجوم حرق متعمد مشتبه به عند جدار تذكاري في غولدرز غرين. وكان الجدار يضم عبارات تكريم لمحتجين قتلهم النظام الإيراني خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في وقت سابق من العام، إلى جانب قسم مخصص لضحايا هجوم حماس على إسرائيل عام 2023. 18 أبريل/نيسان : إلقاء زجاجة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال عبر نافذة كنيس كينتون يونايتد في شمال غربي لندن.

: إلقاء زجاجة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال عبر نافذة كنيس كينتون يونايتد في شمال غربي لندن. 17 أبريل/نيسان : العثورعلى أجسام مشبوهة قرب السفارة الإسرائيلية في لندن، تبيّن لاحقاً أنها لا تشكل خطراً. وكان مقطع فيديو نشر في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي قد زعم أن السفارة ستتعرض لهجوم بطائرات مسيّرة.

: العثورعلى أجسام مشبوهة قرب السفارة الإسرائيلية في لندن، تبيّن لاحقاً أنها لا تشكل خطراً. وكان مقطع فيديو نشر في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي قد زعم أن السفارة ستتعرض لهجوم بطائرات مسيّرة. 15 أبريل/نيسان : إلقاء حجر وزجاجتان يُعتقد أنهما كانتا تحتويان على بنزين على كنيس فينشلي الإصلاحي في شمال لندن.

: إلقاء حجر وزجاجتان يُعتقد أنهما كانتا تحتويان على بنزين على كنيس فينشلي الإصلاحي في شمال لندن. 23 مارس/آذار : إضرام النار في أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية، في موقف سيارات كنيس في غولدرز غرين.

: إضرام النار في أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية، في موقف سيارات كنيس في غولدرز غرين. 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025: قتل شخصان يهوديان، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، في هجوم دهس وطعن خارج كنيس في مانشستر. وقُتل أحد الرجلين برصاصة أطلقتها الشرطة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.