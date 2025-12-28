نيجيريا ثاني المتأهلين للدور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزها على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين

Getty Images

لحقت نيجيريا، البطلة ثلاث مرات، بمصر حاملة الرقم القياسي في عدد ألقاب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، عندما تغلبت على تونس 3-2 السبت في فاس في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة للنسخة الخامسة والثلاثين في المغرب.

وتدين نيجيريا بفوزها إلى جناح أتالانتا الايطالي أديمولا لوكمان، أفضل لاعب في أفريقيا العام الماضي، بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ67، وصنع الهدفين الأول لمهاجم غلطة سراي التركي فيكتور أوسيمهن، أفضل لاعب في القارة العام قبل الماضي في الدقيقة الـ44، والثاني للقائد لاعب وسط بشيكتاش التركي ويلفريد نديندي في الدقيقة الـ50.

وسجل المدافعان منتصر الطالبي في الدقيقة الـ74 وعلي العابدي في الدقيقة الـ87 من خلال ركلة جزاء، هدفي تونس.

وقال لوكمان “حققنا الأهم وتأهلنا مبكرا. سيطرنا على المجريات وسجلنا ثلاثة أهداف، لكن للأسف استقبلت شباكنا هدفين، ولا أعتقد أنها ركلة جزاء لتونس”.

وأضاف المهاجم الذي اختير كأفضل لاعب في المباراة “ما فعلته يعود إلى اللاعبين، كنا الأفضل خصوصاً في الشوط الأول، ولكن هناك بعض النقاط التي يجب تحسينها وسنفعل ذلك اعتباراً من المباراة المقبلة”.

في المقابل، قال مدافع لوريان الفرنسي الطالبي “لم تكن بدايتنا جيدة للمباراة وارتكبنا العديد من الاخطاء، حاولنا العودة في النهاية لكننا فشلنا واكتفينا بهدفين”.

وأضاف “البطولة ما زالت طويلة وسنستعيد التوازن وسنبلغ ثمن النهائي على الأقل”.

وهو الفوز الثاني تواليا لنيجيريا بعد الأول على تنزانيا 2-1، فرفعت رصيدها إلى ست نقاط وضمنت صدارة المجموعة، فيما منيت تونس بخسارتها الأولى عقب فوزها على أوغندا 3-1 في الجولة الاولى.

وثأرت نيجيريا، الساعية إلى تعويض فشلها في التأهل إلى مونديال 2026، لخسارتها أمام تونس 0-1 في ثمن نهائي نسخة 2022 في الكاميرون.

وهو الفوز الرابع لنيجيريا على تونس في سبع مواجهات في العرس القاري.

في المقابل، لم تسدد تونس التي أجرى مدربها سامي الطرابلسي تغييراً واحداً على تشكيلته التي تغلبت على أوغندا 3-1 بدفعه بمحمد بن رمضان مكان إلياس سعد، على المرمى النيجيري حتى ربع الساعة الاخيرة من المباراة.

بنين تحقق أول فوز لها على الإطلاق في كأس الأمم الأفريقية

Getty Images أقيمت مباراة بنين مع بوتسوانا على الملعب الأوليمبي في الرباط

وفي وقت سابق من يوم السبت، فاز منتخب بنين على بوتسوانا بهدف دون مقابل، ضمن دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب وتستمر حتى 18 من يناير/كانون الأول المقبل.

يُعد هذا الفوز هو الأول على الإطلاق الذي تحققه بنين، في نهائيات كأس الأمم الأفريقية. وكانت بنين شاركت أربع مرات في النهائيات، لكنها لم تفز في أي من مبارياتها الـ 14، إذ حققت 5 تعادلات وتلقت 9 هزائم.

سجل هدف بنين الوحيد اللاعب، يوهان روش، في الدقيقة 28 من زمن المباراة، حين سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ودخلت الشباك بعد اصطدامها بأحد مدافعي بوتسوانا، ليحصد لمنتخب بلاده أول 3 نقاط في بطولة كأس أمم إفريقيا.

يقع منتخب بنين في المجموعة الرابعة، بجوار منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وبتسوانا.

وكان منتخب بنين قد خسر من الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، بينما خسر منتخب بوتسوانا أمام السنغال بثلاثة أهدف دون مقابل.

تعادل إيجابي

وفي المجموعة (الرابعة) ذاتها تعادلت السنغال مع الكونغو الديمقراطية بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت السبت على الملعب الكبير في مدينة طنجة.

سجل هدف الكونغو الديمقراطية اللاعب، سيدريك باكامبو، في الدقيقة 61 من زمن المباراة، وبعد ثماني دقائق فقط، سجل نجم منتخب السنغال، ساديو ماني، هدف التعادل.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد السنغال إلى 4 نقاط في المركز الأول بالمجموعة، فيما ارتفع رصيد الكونغو الديمقراطية لنفس الرصيد من النقاط في المركز الثاني، في حين تحتل بنين المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وفي المجموعة الثالثة تواجهت أوغندا مع تنزانيا على ملعب البريد في العاصمة المغربية الرباط، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي أيضاً بهدف لكل منهما.

سجل اللاعب، سيمون مسوفا، هدف تنزانيا من ركلة جزاء في الدقيقة 59 من زمن المباراة، بينما سجل اللاعب، أوتشي إكيبيازو، هدف التعادل لمنتخب أوغندا في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

ماذا حقق أسود الأطلس والفراعنة؟

كان منتخب المغرب “أسود الأطلس” قد تعادل، الجمعة، مع نظيره منتخب مالي “النسور” بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وافتتح منتخب المغرب التسجيل عن طريق اللاعب، إبراهيم دياز، في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي لزمن الشوط الأول، عبر ركلة جزاء، فيما أحرز منتخب مالي التعادل عن طريق لاعبه، لاسين سينايكو، بركلة جزاء في الدقيقة 64 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يتأجل حسم المتأهلين في هذه المجموعة للدور السادس عشر. ويظل المنتخب المغربي بقيادة مدربه الوطني، وليد الركراكي، في صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما حصد منتخب مالي الذي يقوده المدرب البلجيكي، توم سينتفيت، نقطته الثانية في الوصافة.

أما منتخب مصر “الفراعنة” فكان أول المتأهلين إلى دور الـ 16 من البطولة بعد فوزه، الجمعة، على جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الكبير في أغادير.

هدف المباراة الوحيد جاء من ضربة جزاء سددها المهاجم، محمد صلاح، في الدقيقة الـ 45 من عمر اللقاء.

ولعب المنتخب المصري بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني، بعد طرد اللاعب محمد هاني، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، وقد حصل على الإنذار الثاني له في المباراة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

ويحظى المنتخب المصري بالرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية سبع مرات، فضلاً عن الوصول إلى النهائي ثلاث مرات.

ويعدّ فوز المنتخب المصري، الجمعة، هو الأول ضد نظيره الجنوب أفريقي منذ عام 2006، إذ شهدت تلك المدة إقامة أربع مباريات خسر منها الفراعنة ثلاثة وتعادلوا في واحدة.

انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب يوم الأحد، 21 ديسمبر/كانون الأول 2025، وسوف تستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني 2026.

وكان من المقرر إقامة هذه النسخة من البطولة منتصف عام 2025، لتجنب تعارض المواعيد مع ارتباطات الأندية والبطولات الأوروبية.

لكن في النهاية تأجلت البطولة إلى ديسمبر/كانون الأول الجاري، نظراً لإقامة كأس العالم للأندية الموسعة التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في الصيف الماضي في الولايات المتحدة، وكذلك من أجل تفادي تعارضها مع جدول دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وكلاها سوف يستأنف نشاطه في 20 و22 يناير/كانون الثاني 2026 على التوالي.

