نيجيريا تقصي الجزائر من ربع النهائي، ومصر أمام اختبار حاسم للحفاظ على أمل ثنائي عربي في نصف النهائي #عاجل

Getty Images فاز منتخب نيجيريا على نظيره الجزائري ليتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية

دخل منتخب الجزائر مواجهة ربع النهائي أمام نيجيريا بشعار لا بديل عنه، هو الانتصار من أجل حجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا 2025، غير أن طموح “الخضر” اصطدم بصلابة المنافس النيجيري الذي تأهل إلى الدور النصف النهائي بعد تسجيله لهدفين.

وكان المنتخب الجزائري يأمل في مواصلة مشواره بثبات والعودة مجدداً إلى منصات التتويج، بحثاً عن لقبه الأفريقي الثالث بعد آخر تتويج في نسخة 2019.

وسيطرت نيجيريا بشكل شبه كامل على منافسات الشوط الأول، لكنها أهدرت العديد من الفرص القريبة، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي، قبل أن يحرز فيكتور أوسيمين هدف التقدم للنسور الخضر (1-0)، في مطلع الشوط الثاني، وفي الدقيقة 57 أضافت نيجيريا الهدف الثاني، عبر المهاجم أكور آدامز.

وقدم المنتخب الجزائري أداءً مثالياً في دور المجموعات، حيث حقق العلامة الكاملة بجمعه تسع نقاط من ثلاث مباريات، ففاز على السودان بثلاثية نظيفة (3-0)، ثم تجاوز بوركينا فاسو بهدف دون رد، قبل أن يحسم مواجهته أمام غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما تخطى “الخضر” اختبار دور الـ16 الصعب أمام الكونغو الديمقراطية بفوز ثمين بهدف دون مقابل، ليبلغ ربع النهائي بثقة كبيرة.

غير أن المشوار الجزائري توقف عند هذا الحد، بعدما نجح منتخب نيجيريا في فرض كلمته في مواجهة ربع النهائي، مستفيداً من جاهزيته الهجومية وخبرته في المباريات الإقصائية، ليحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وكان المنتخب النيجيري قد دخل اللقاء بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه الكبير في دور الـ16 على موزمبيق برباعية نظيفة، وهو ما عكسه أداؤه القوي أمام الجزائر على أرضية ملعب مراكش.

وبهذا الانتصار، يواصل منتخب نيجيريا مشواره في البطولة ويتقدم نحو المربع الذهبي، فيما يودّع المنتخب الجزائري المنافسة بعد حملة قوية، لكنها لم تكتمل في محطة ربع النهائي.

ومع حجز المغرب والسنغال مقعديهما في نصف النهائي، تلاشى أمل الثلاثي العربي في المربع الذهبي بعد خروج الجزائر على يد نيجيريا، التي حسمت القمة الإفريقية في ربع النهائي على الملعب الكبير في مراكش.

وفي المسار ذاته، يبقى الأمل العربي معقوداً على المنتخب المصري، إذ ينتظر منتخب السنغال، عقب فوزه على مالي بهدف دون رد، ما ستسفر عنه مواجهة مصر وساحل العاج المقررة السبت، لتحديد الطرف الأخير في نصف النهائي.

مباراة مصر وساحل العاج

يلتقي المنتخب المصري لكرة القدم ومنتخب ساحل العاج، في مباراة حاسمة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، ضمن دور خروج المهزوم.

وتم بالفعل اختيار طاقم التحكيم وتحديد السبت لإقامة المباراة في ملعب أدرار في المغرب بين الفريقين اللذين لديهما سجل حافل من المواجهات التي حُسم أغلبها لمنتخب مصر.

إذ خاض المنتخبان الوطنيان 21 مباراة، كانت الأولى من بينها عام 1970. وفازت مصر في 11 مباراة بينما فاز منتخب ساحل العاج مباريات في حين ساد التعادل باقي المباريات.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تحكيم المباراة للحكم الدولي الجزائري، مصطفى غربال، في حين يدير لحلو بن براهم تحكيم تقنية الفيديو (VAR)، وهو جزائري أيضاً.

وتأهل المنتخب المصري لهذا الدور من المسابقة بعد فوزه على منتخب بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في لقاء صعب امتد لأكثر من 120 دقيقة بعد لعب وقت إضافي حوالي 30 دقيقة.

وتمكن منتخب ساحل العاج من تحقيق الفوز على بوركينافاسو بثلاثة أهداف نظيفة ليتأهل إلى الدور ربع النهائي الذي يلتقي فيه نظيره المصري.

Getty Images مصر وساحل العاج خاضا أكبر عدد من المباريات يلتقي فيها منتخبان في كأس الأمم الأفريقية

اللقب الثامن

تتصدر حملة إعلانية تحمل شعار “عايزين الثامنة”، منصات الإعلام المصرية، والتي تطلقها عدد من الشركات، اغتناماً للحماس الجماهيري في مصر للمنتخب الوطني لكرة القدم، الذي يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي فاز بها سبع مرات من قبل.

وبدأ منتخب الفراعنة البطولة وسط آمال على المستوى الشعبي والفني لتحقيق لقب البطولة ليتوج المنتخب المصري للمرة الثامنة بطلاً لأفريقيا.

لكن صعوبة لقاء بنين، الذي امتدت لأكثر من 120 دقيقة حتى حُسمت لصالح المنتخب المصري، أثارت قلق جماهير الكرة المصرية حيال المستوى الفني للفريق.

وتأتي هذه المحاولة بعد حوالي 15 سنة من آخر فوز للمنتخب المصري بالبطولة، إذ تخوض مصر هذه المسابقة للمرة الـ27 في تاريخها، ما يجعلها أكثر المنتخبات الوطنية مشاركةً في هذه بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويبعث التاريخ الطويل لمصر في هذه البطولة والسجل الحافل بالانتصارات الأفريقية، على الطمأنينة بين جماهير مصر، ولدى المنتخب المصري تاريخ طويل في هذه البطولة والسجل الحافل بالانتصارات الأفريقية، إذ أن مصر هي الأكثر فوزاً بالبطولة منذ انطلاقها في العاشر من فبراير/ شباط 1957 في السودان.

وسيطرت مصر على القارة السمراء وفازت بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010 بفضل امتلاكها لمجموعة من اللاعبين المميزين مثل محمد أبو تريكة وعصام الحضري وأحمد حسن ومحمد زيدان وعمرو زكي ووائل جمعة وأحمد فتحي، إضافة إلى ثلاثة ألقاب أخرى حصل عليها المنتخب المصري.

ويشارك منتخب مصر في الدور ربع النهائي للمرة الـ11، وصعد إلى الأدوار التالية ست مرات بينما أخفق في تخطي هذه المرحلة أربع مرات ليخرج من البطولة.

كما أن مصر فازت في 20 مباراة إقصائية، آخرها مباراة بنين، لتحتل المركز الثاني في ذلك بعد نيجيريا التي فازت في 25 مباراة إقصائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

Getty Images فازت مصر في 11 مباراة من إجمالي 21 مباراة خاضتها ضد ساحل العاج

حامل اللقب

حصل منتخب ساحل العاج على اللقب الأفريقي ثلاث مرات، أولها عام 1992. كما فاز باللقب في بطولتي 2015 و2023، ما يجعله حامل اللقب الأفريقي.

ولم يتلق منتخب ساحل العام أي هزيمة في آخر 11 مباراة إقصائية في كأس الأمم الأفريقية (7 انتصارات و4 تعادلات)، من بين التعادلات، فاز في 3 منها بركلات الترجيح، وخسر في واحدة.

وكانت آخر خسارة لحامل اللقب في مباراة إقصائية في كأس الأمم أفريقيا أمام نيجيريا 3-2 في ربع نهائي 2013.

وفاز منتخب ساحل العاج في آخر أربع مباريات إقصائية له في كأس أفريقيا، وهو أفضل سجل له في هذا النوع من المباريات.

كانت المشاركة الوحيدة السابقة لهذا المنتخب الأفريقي في ربع النهائي بصفته حامل اللقب عام 1994، إذ فاز على غانا 2-1.

