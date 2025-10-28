نغم عيسى.. روايات متضاربة بشأن هرب أو اختطاف الشابة السورية

تعود قصة “مقتل” شابة سورية تدعى نغم عيسى لتتصدر الجدل على مواقع التواصل بعد تداول روايات تقول إنها ما تزال على قيد الحياة.

وتحولت قصة نغم إلى قضية رأي عام في سوريا إثر انتشار أخبار تفيد باختطافها ومقتلها وتأكيد من عائلتها.

ولكن بعد أشهر من الصمت، قالت والدة نغم إنها تواصلت مع ابنتها بعد إقامة العائلة عزاء لوفاتها.

أحمد بريمو، مؤسس ومدير منصة تأكد لتقصي الحقائق، التي تابعت قضية نغم عيسى والادعاءات التي أثيرت بشأنها، تحدث لبرنامج ترندينغ عن التحديات التي تواجه الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في سبيل التحقق من المعلومات، وأثر حملات التضليل والمعلومات الكاذبة على السلم الأهلي في سوريا.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.