نجوم الكرة العالمية يتنافسون على جوائز “الأفضل” من الفيفا

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم، حفلاً خاصاً للكشف عن الفائزين والفائزات بجوائز “الأفضل” (ذا بيست) التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للعام الجاري، وذلك عشية المباراة النهائية لبطولة إنتركونتيننتال، التي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامينغو البرازيلي.

وسيُكشف، اليوم الثلاثاء، عن هوية أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات خلال عام 2025، إلى جانب جائزة فيفا للمشجعين، وأفضل حراس وحارسات المرمى، وجائزة أجمل الأهداف، إضافة إلى الفائز بجائزة اللعب النظيف، وأفضل تشكيلة مكوّنة من 11 لاعباً ولاعبة في العالم.

وشارك الجمهور في اختيار الفائزين في عدد من الفئات، من بينها أفضل لاعب ولاعبة في العالم، حيث أعلنت فيفا تسجيل مشاركة قياسية تجاوزت 16 مليون صوت. كما تشارك جهات متعددة في عملية التصويت بحسب الفئات، من بينها الجماهير، وقادة ومدربو ومدربات منتخبات الرجال والسيدات، وممثلو وسائل الإعلام، وخبراء مختصون.

وسيمكن للجماهير مشاهدة الحفل كاملاً مباشرة ومجاناً على موقع الفيفا ابتداءً من الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش.

ما هي جوائز “الأفضل” من فيفا؟

Getty Images أليكسيا بوتياس (يمين) لاعبة نادي برشلونة وزميلتها أيتانا بونماتي (يسار) المرشحتان لجائزة أفضل لاعبة في العالم

يُقيم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حفل توزيع جوائزه الخاص منذ أكثر من ثلاثة عقود، وكان يُعرف سابقاً بجائزة “أفضل لاعب في العالم من فيفا”، قبل أن يُغيّر اسمه إلى اسمه الحالي في عام 2016.

وتعد هذه النسخة العاشرة من البطولة بنسختها الجديدة التي انطلقت أوائل عام 2017 في زيوريخ، سويسرا. وفاز بأول نسخة منها عن فئة الرجال البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني آنذاك، تقديراً لأدائه خلال العام 2016. بينما فازت الأمريكية كارلي لويد، لاعبة هيوستن داش، بجائزة فئة النساء.

وعن فئة المدربين، كان الإيطالي كلاوديو رانييري، مدرب ليستر سيتي الإنجليزي، أول مدرب يفوز بالجائزة في عام 2017، فيما فازت الألمانية سيلفيا نيد، مدربة المنتخب الألماني، بجائزة فئة النساء.

من فاز العام الماضي؟

Getty Images المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، يتسلم جائزة أفضل لاعب خلال حفل توزيع جوائز الفيفا لكرة القدم 2024 في الدوحة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2024.

في النسخة الماضية التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة أيضاً، فاز نجم ريال مدريد والمنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب في العالم عن فئة الرجال لعام 2024، فيما حصلت لاعبة خط وسط برشلونة والمنتخب الإسباني أيتانا بونماتي على جائزة أفضل لاعبة في العالم عن فئة السيدات.

أما جائزة أفضل مدرب في العالم، فكانت من نصيب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد آنذاك، في حين تُوّج إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا والمنتخب الأرجنتيني، بجائزة أفضل حارس مرمى.

من هم المرشحون لهذه السنة؟

Getty Images

تضمّ القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة “الأفضل” لعام 2025 عن فئة الرجال كلاً من الفرنسي عثمان ديمبيلي، والمغربي أشرف حكيمي، والإنجليزي هاري كين، والفرنسي كيليان مبابي، والبرتغالي نونو مينديز، والإنجليزي كول بالمر، والإسباني بيدري، والبرازيلي رافينيا، والمصري محمد صلاح، والبرتغالي فيتينيا، والإسباني لامين يامال.

وعلى صعيد فئة السيدات، تتنافس لاعبتا برشلونة ومنتخب إسبانيا أيتانا بونماتي وأليكسيا بوتياس (وفي رصيد كل منهما جائزتان حتى الآن) مرة أخرى، إلى جانب لوسي برونز، لاعبة تشيلسي ومنتخب إنجلترا، وليندسي هيبس، لاعبة أولمبيك ليون والمنتخب الأمريكي، ولورين جيمس، لاعبة تشيلسي ومنتخب إنجلترا، وتيموا تشاوينغا، لاعبة كانساس سيتي كارنت ومنتخب مالاوي، إضافة إلى رباعي أرسنال المكوَّن من الإسبانية ماريونا كالدينتي، والإنجليزيات أليسيا روسو، وليا ويليامسون، وكلوي كيلي.

فيما تشمل قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب عن فئة الرجال كلاً من الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، وميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، وهانسي فليك، مدرب برشلونة، وآرني سلوت، مدرب ليفربول، وإنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي.

أما جائزة أفضل مدربة عن فئة السيدات، فتتنافس عليها كل من سارينا ويغمان، مدربة إنجلترا، وسيب هاينز، مدربة أورلاندو برايد، وسونيا بومباستور، مدربة تشيلسي، وجوناتان جيرالديز، المدرب السابق لواشنطن سبيريت والحالي لأولمبيك ليون، ورينيه سليغرز، مدربة أرسنال.

