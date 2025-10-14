“نأسف لأي إزعاج”، الإغلاق الحكومي يُعرقل الحصول على الجنسية الأمريكية

Getty Images

كنا نحو اثني عشر شخصاً من جنسيات مختلفة حول العالم، دخلنا جميعاً مكتب الهجرة الأمريكية في ولاية فرجينيا صباح السبت، تملؤنا الحماسة إزاء اتخاذ الخطوة الأخيرة في الحصول على الجنسية الأمريكية.

تشبثنا بإشعارات ووثائق اكتساب الجنسية، بينما كنا نمر بالأمن ونصطف في طابور أمام مكتب التسجيل.

كنا في انتظار أن نرفع أيدينا اليُمنى لنؤدي قسم الولاء للولايات المتحدة، في مناسبة لطالما كانت احتفالاً مهيباً. كنا نحمل أعلاماً أمريكية صغيرة، استعداداً للخروج كمواطنين أمريكيين.

وفجأةً، علمنا أن الحفل قد أُلغي بسبب الإغلاق الحكومي.

قال الموظف عند مكتب الاستقبال: “لابد وأنكم تلقيتم إخطاراً بذلك”.

لم يتلقَّ أيٌّ منا أي رسائل بريد إلكتروني أو مكالمات هاتفية، وقد سمح لنا موظفو الاستقبال بالدخول دون تحذيرنا بشأن هذا الأمر، ما يرجح أنهم هم أيضاً لم يكونوا على علم بالإلغاء.

في وقت لاحق، راجعتُ موقع خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، وكان معطلاً مؤقتاً.

وبعدما عاد الموقع للعمل، وجدتُ أن موعدي قد أُلغي قبل أيام “لظروف غير متوقعة”.

لو لم تتحقق من الموقع بنفسك، فلن تعلم بذلك.

جاء في الإشعار: “نأسف لأي إزعاج قد يسببه هذا الأمر”.

وسرعان ما تحولت خيبة الأمل المرتسمة على وجوه من حولي في المكتب إلى ارتباك.

ففي هدوء، سألتني امرأة محجبة إن كنتُ قد استُبعدتُ من استكمال الخطوة أنا أيضاً، إذ كانت قلقةً من أن يكون استبعادها بسبب الحجاب الذي ترتديه.

وكان هناك رجل جمع عائلته للاحتفال بخطوته الأخيرة نحو الحصول على الجنسية الأمريكية، لكنه غادر في قلق يعتريه الشك.

بدا على البعض خوفٌ حقيقي، متسائلين كيف سيؤثر تأخير هذه الخطوة على عملهم وحياتهم وخططهم.

كان هذا أكثر من مجرد إزعاج.

أمضى بعضنا سنوات في إتمام الأوراق والمقابلات، بالإضافة إلى التحضير لاختبار الجنسية. بعد أكثر من عقد من حصولي على البطاقة الخضراء، قررتُ أن أصبح من المواطنين وأُصوّت. جميعنا الآن عالقون في حالة من الشك.

في المكتب، طُلب منا أن نعود من أجل إتمام الخطوة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني. لكن مع استمرار الإغلاق الفيدرالي، هناك احتمال بتأجيل الموعد.

وتُموَّل دائرة الهجرة إلى حد كبير من رسوم الطلبات، لذا عادةً ما تبقى مفتوحة خلال فترة الإغلاق الحكومي.

ومع ذلك، فإن مديرها، جوزيف إدلو، صرّح في منشور عبر منصة إكس، بأن الخدمات التي تُقدّم للجمهور، مثل المقابلات ومراسم الحصول على الجنسية، قد تتأخر. وأضاف أن الدائرة “تأسف لأي تبعات سلبية، لكن يجب عليها ضمان امتثالها للقانون”.

لم يُعرف عدد مواعيد دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أو مراسم أداء اليمين التي أُلغيت على مستوى البلاد؛ حيث تُدرج الدائرة إغلاق مكاتبها الميدانية على صفحة إلكترونية، لكنها لا تُقدّم إجمالي المراسم الملغاة. وكانت تقارير غير رسمية انتشرت عبر الإنترنت حول إلغاء مراسم أخرى لأداء القسم.

وما زال من غير الواضح أيضاً إلى متى سيستمر هذا الإغلاق الحكومي.

ووصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى طريق مسدود بشأن تمويل الحكومة منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ما أدى إلى إغلاق حكومي وضع أكثر من 700 ألف موظف فيدرالي في إجازة غير مدفوعة الأجر.

ومع كل التغييرات السريعة العديدة التي طرأت على سياسات الهجرة الأمريكية خلال الأشهر التسعة الماضية، سيزداد القلق بيننا نحن الذين نسعى للحصول على الجنسية الأمريكية. في وقت امتد فيه تأثير الجمود السياسي الذي يجتاح واشنطن إلى الحياة اليومية – وربما مستقبل – كل من كان يأمل في أن تكون الولايات المتحدة وطنه الدائم.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.