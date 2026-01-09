مُعزِب في بلا قيود: تعاون الأطراف اليمنية مكّن الشرعية من بسط سيطرتها

BBC عبد الرحمن مُعزِب: القضية اليمنية لم تعد يمنية بحتة، بل إقليمية ودولية

أشار الدكتور عبد الرحمن مُعزِب، عضو مجلس النواب اليمني ورئيس الكتلة البرلمانية للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، إلى أنّ الحكومة الشرعية استطاعت تجاوز العديد من تعقيدات المشهد اليمني. وأوضح السياسي والبرلماني اليمني أن ذلك تحقق بفضل تعاون مختلف الأطراف، مما مكّن الحكومة من بسط سيطرتها على المحافظات الجنوبية والشرقية والعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن.

ويرى مُعزِب أنّ حالة الثقة والاطمئنان التي سادت بين أطراف مجلس القيادة الرئاسي في اليمن كانت سبباً في عدم اتخاذ المجلس الرئاسي الاحتياطيات اللازمة لتجنّب ما حدث مؤخراً من سيطرة قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة وغيرهما من المناطق.

فما تعليق الدكتور عبد الرحمن مُعزِب عضو مجلس النواب اليمني على الأسباب التي ساقها المجلس الانتقالي الجنوبي بغرض السيطرة على عدد من محافظات جنوب وشرق اليمن ؟ وكيف يرى مستقبل العلاقات بين الحكومة الشرعية في اليمن والإمارت العربية المتحدة بعد هروب عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إليها؟ وما رده على تلويح قطاع من الوحدويين اليمنيين بالتحالف مع الحوثيين من أجل المحافظة على وحدة بلادهم؟

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع. تبث الحلقة يوم السبت في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج في الرابط التالي

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.