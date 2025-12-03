من هو سيمون كرم الذي يرأس الوفد اللبناني التفاوضي مع إسرائيل؟

Social Media سيمون كرم

اجتمع مندوبون لبنانيون وإسرائيليون مدنيون الأربعاء في أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عقود، في إطار آلية مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الذي بدأ قبل سنة، وفق مصدر قريب من المحادثات.

ويأتي الاجتماع في وقت كثّفت فيه إسرائيل ضرباتها على لبنان في الآونة الأخيرة، مؤكدة أنها تستهدف محاولات حزب الله إعادة بناء قدراته بعد تكبده خسائر كبيرة في الحرب، وتوعدت بالمزيد بعد مرور أكثر من عام على وقف إطلاق النار.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو أصدر توجيهات بإرسال مندوب الى لبنان للاجتماع مع مسؤولين، وذلك في “محاولة أولية لوضع أساس لعلاقة” بين البلدين اللذين لا يزالان في حالة حرب رسمياً.

وأوضح مكتب نتنياهو أن ممثلين مدنيين لبنانيين وإسرائيليين عقدوا أول محادثات مباشرة لهم في إطار آلية مراقبة وقف إطلاق النار مع حزب الله.

والتقى الجانبان في مقر قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الناقورة اللبنانية قرب الحدود مع إسرائيل، كجزء من آلية للإشراف على وقف إطلاق النار، وفق ما نقلت فرانس برس.

يأتي ذلك بعد إعلان رئاسة الجمهورية اللبنانية تكليف السفير السابق سيمون كرم ترؤس وفد بلاده إلى اللجنة المعروفة بـ “الميكانيزم”، وكانت تتألف من عسكريين. وتتألف اللجنة الخماسية من ممثلين عن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو “وجّه… مدير مجلس الأمن القومي بالإنابة لإرسال ممثل عنه لاجتماع مع مسؤولين حكوميين واقتصاديين في لبنان”، واضعاً ذلك في إطار “محاولة أولية لوضع أساس لعلاقة وتعاون اقتصادي بين إسرائيل ولبنان”.

وتوصّلت إسرائيل وحزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد عام من مواجهة دامية بدأت إثر فتح حزب الله ما أسماه “جبهة إسناد” من جنوب لبنان لدعم الفلسطينيين في الحرب في قطاع غزة.

ورحبت سفارة واشنطن بإشراك ممثلين مدنيين – السفير اللبناني السابق لدى الولايات المتحدة سيمون كرم، والمسؤول في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أوري ريسنيك – في المحادثات كجزء من آلية مراقبة وقف إطلاق النار.

لكن من هو سيمون كرم؟

وضعت المتحدثة باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين خطوة تعيين كرم، وهو سفير سابق في واشنطن، في إطار التزام رئيس الجمهورية “بقسمه الدستوري، وعملا بصلاحياته الدستورية، من أجل الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه ومصالحه العليا، وتجاوبا مع المساعي المشكورة من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية”.

وُلد سيمون كرم في 2 فبراير/شباط 1950 في بلدة جزين في جنوب لبنان، وهو ينتمي للطائفة المارونية ونشأ في بيئة اجتماعية تهتم بالثقافة والتعليم. والتحق بجامعة القديس يوسف حيث حصل على إجازة في الحقوق.

وتنقل صحيفة النهار اللبنانية أن مسيرة كرم الدبلوماسية كانت قصيرة، فبعد تعيينه سفيراً للبنان في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1992، إبان تسلم الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب لمقاليد السلطة، استقال بشكل مفاجئ في أغسطس/آب 1993.

واستأنف بعد ذلك عمله في المحاماة.

وقبل دخوله السلك الدبلوماسي، حسب صحيفة النشرة الإلكترونية اللبنانية، شغل كرم منصبين إداريين رفيعين؛ محافظ البقاع 1990، ومحافظ بيروت 1991.

وتنقل صحيفة الشرق الأوسط أن من أبرز محطّات كرم المبكرة ما أثاره عام 1999 “بعد مقابلة تلفزيونية أعلن فيها أنّ إسرائيل ستنسحب من لبنان قريباً. يومها اعتُبر كلامه صادماً ومبالغاً فيه، لكن التطوّر حصل فعلاً في مايو/أيار 2000، مما عزّز صورته كشخصية لا تخشى قول ما تعتقده ولو خالف السائد”.

وفي يوليو/تموزمن العام الحالي، خلال ندوة في جامعة القديس يوسف عُقدت إحياءً لذكرى المفكر والكاتب اللبناني حبيب صادق، شارك السفير كرم بمداخلة أثارت جدلاً واسعاً، إذ ألقى كلمة تناول فيها تداعيات الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

وقال كرم “إن شروط إنهاء الحرب جاءت أفدح من الحرب، وما يزيد الأمور بشاعة أن الذين أذعنوا لوقف إطلاق نار من طرف واحد مع إسرائيل، يطلقون ناراً سياسية وأمنية كثيفة على الداخل، ويهاجمون الدولة لاعتمادها الخيار الدبلوماسي…”.

لا يُكثر كرم من إطلالاته الإعلامية، لكنه معروف بمواقفه الحادة وبصراحته الكبيرة وكان من أركان حراك انطلق قبل نحو عشرين عاماً ضد الوجود السوري في لبنان آنذاك. ويُعرف عنه كذلك معارضته الواضحة لأي وجود مسلح خارج الدولة اللبنانية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.