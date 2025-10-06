من هو المصري الذي فاز برئاسة اليونسكو؟

Getty Images خالد العناني الحائز على منصب المدير العام لليونسكو

فاز الوزير المصري السابق للسياحة والآثار، خالد العناني، بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029، في خطوة تعكس طموحاً مصرياً متجدداً للعب دور أكثر حضوراً داخل المؤسسات الدولية المعنية بالثقافة والتعليم والعلوم.

وبفوزه، أصبح العناني أول عربي يتولى إدارة المنظمة منذ تأسيسها عام 1945.

وحصل العناني على تأييد 55 دولة من أصل 57 عضواً في المجلس التنفيذي لليونسكو، وهو أعلى عدد من الأصوات يحصل عليه أي مرشح في انتخابات تنافسية على هذا المنصب منذ إنشاء المنظمة.

من هو خالد العناني؟

وُلد خالد العناني في القاهرة في 14 مارس/آذار 1971، وتخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، حيث تخصص في الإرشاد السياحي، ثم واصل دراسته العليا في فرنسا، وحصل على درجة الدكتوراة في علم المصريات من جامعة بول فاليري مونبلييه.

على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، تنقل بين العمل الأكاديمي والإداري، وشغل عدة مناصب في جامعة حلوان، كما عمل أستاذاً زائراً في عدد من الجامعات الأوروبية المرموقة.

وبدأ اسمه يبرز على الساحة العامة بعد تعيينه وزيراً للآثار في مارس/آذار 2016، ثم تولى لاحقاً منصب وزير السياحة والآثار عقب دمج الوزارتين في عام 2019، ليكون أول من يتولى المنصبين معاً منذ انفصالهما في ستينيات القرن الماضي.

وخلال فترة ولايته، أشرف على عدد من المشروعات الثقافية الكبرى، من أبرزها تطوير المتحف المصري الكبير، وافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية، إلى جانب تنظيم فعاليات ثقافية عالمية، من بينها موكب المومياوات الملكية، الذي شهد نقل عدد من ملوك وملكات مصر القديمة إلى متحف الحضارة في الفسطاط، في حدث لقي تغطية دولية واسعة.

وأكد العناني، في أكثر من مناسبة، أنه يسعى إلى تقديم رؤية جديدة داخل اليونسكو تستند إلى مزيج من الخبرة الأكاديمية والإدارية، إلى جانب تجربة ميدانية واسعة في مجالات التراث والسياحة والتعليم.

كما شدد على أهمية دعم الدول النامية، وتعزيز الحوار الثقافي والتنوع، وتوسيع دور المنظمة عالمياً، انطلاقاً من تجربته كوزير وباحث ومدير متحف.

ما هي اليونسكو وكيف يتم اختيار رئيسها؟

تُعد اليونسكو إحدى أبرز الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وتأسست عام 1945، ويقع مقرها في العاصمة الفرنسية باريس.

وتركز المنظمة على تعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم والعلوم والثقافة والمعلومات، بهدف دعم السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

كما تشرف على برامج واسعة النطاق، من بينها حماية مواقع التراث العالمي، ودعم حرية التعبير، وتحسين جودة التعليم، والنهوض بالتنوع الثقافي واللغوي.

ويُنتخب المدير العام لليونسكو عبر عملية متعددة المراحل، تبدأ بترشيح الدول الأعضاء لمرشحيها، ثم يقوم المجلس التنفيذي بمقابلة وتقييم المتقدمين، قبل أن يُجري تصويتاً سرياً يختار من خلاله مرشحاً واحداً يُرفع اسمه إلى المؤتمر العام للمنظمة، لاعتماده بالأغلبية.

وتستمر ولاية المدير العام أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتولى خلالها مهام تنفيذ البرامج والمشروعات بالتعاون مع الدول الأعضاء، وإدارة الميزانية والموارد البشرية، وتمثيل المنظمة دولياً، إلى جانب تقديم مبادرات استراتيجية تعزز من دورها بما يتماشى مع قيم الأمم المتحدة مثل السلام، والمساواة، وحقوق الإنسان.

