ملخص لأبرز الأخبار #عاجل

Published: 10 hours ago
  • ترامب: حماس مستعدة للسلام، وعلى إسرائيل وقف القصف فوراً لإخراج الرهائن بأمان.
  • حماس تبدي استعدادها للدخول في مفاوضات فورية لتبادل السجناء والرهائن وتسليم إدارة غزة لهيئة مستقلة.
  • قطر ومصر ترحّبان بموافقة حماس على خطة ترامب وتدعو الأطراف لالتزام مسؤول ينهي الحرب في غزة.
  • رسالة مرتقبة من ترامب تعليقاً على بيان حركة حماس.
  • الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يرحب برد حماس على خطة ترامب.

