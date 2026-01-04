 

 

Published: 20 hour ago
  • وصول مادورو وزوجته إلى قاعدة عسكرية في نيويورك، وسط إجراءات أمنية مشددة
  • وزير الدفاع الفنزويلي: “لقد هاجمونا لكنهم لن يخضعونا”
  • زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بتسلم السلطة وبدء الانتقال الديمقراطي
  • ترامب: “العملية العسكرية في فنزويلا ناجحة للغاية”
  • ترامب: تم “التغلب على القوات الفنزويلية وشلّ حركتها بسرعة كبيرة”
  • دونالد ترامب يقول إن بلاده “ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي وزوجته”

BBC Arabic

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

