BBC
ملخص
- وصول مادورو وزوجته إلى قاعدة عسكرية في نيويورك، وسط إجراءات أمنية مشددة
- وزير الدفاع الفنزويلي: “لقد هاجمونا لكنهم لن يخضعونا”
- زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بتسلم السلطة وبدء الانتقال الديمقراطي
- ترامب: “العملية العسكرية في فنزويلا ناجحة للغاية”
- ترامب: تم “التغلب على القوات الفنزويلية وشلّ حركتها بسرعة كبيرة”
- دونالد ترامب يقول إن بلاده “ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي وزوجته”
