مقتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمخيم إيواء في خان يونس، والجيش يقول إنه كان يستهدف “إرهابياً من حماس” #عاجل

EPA

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل خمسة فلسطينيين، بينهم طفلان، إثر غارات جوية اسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأكد الناطق باسم الجهاز محمود بصل ليل الأربعاء لوكالة فرانس برس “استشهاد 5 مواطنين بينهم طفلان وإصابة آخرين بجروح بعضها خطيرة، جراء قصف إسرائيلي بعدة صواريخ استهدف مخيم إيواء في منطقة مواصي خان يونس قرب المستشفى الكويتي” جنوب قطاع غزة.

ووصفت حركة حماس القصف الإسرائيلي بأنه “جريمة حرب موصوفة، واستهتار باتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة مكشوفة للتنصل من استحقاقاته”.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ هجوماً في خان يونس بعد تعرض جنوده لإطلاق نار.

وأضاف أن غاراته استهدفت “إرهابياً من حماس”، دون تقديم المزيد من التفاصيل. مؤكدا أن الهجوم جاء ردا على هجوم على قواته في رفح في وقت سابق اليوم الأربعاء، أسفر عن إصابة خمسة جنود.

وفي تصريح صادر عن مكتبه، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

مجلس التعاون الخليجي يطالب بإنهاء حصار غزة، ويدين الهجمات الإسرائيلية على منشآت إيران النووية

“توقفت الحرب لكن أثر الجوع مازال ينهش أجساد أطفالي”

وقال عمال إغاثة لبي بي سي إنهم انتشلوا الجثث من مخيم النجاة للنازحين، وقال شهود عيان في المخيم إن غارة سابقة استهدفت إحدى خيام النازحين. وأعقب ذلك انفجارات أخرى قرب مستشفى الكويت، ما أثار الذعر بين العائلات التي لجأت إلى المنطقة.

ووصفت حماس في بيانها القصف بالهمجي والعشوائي، وقالت إنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي دخل حيز التنفيذ قبل سبعة أسابيع.

وحملت حماس إسرائيل “المسؤولية الكاملة” عن عواقب التصعيد. وطالبت الوسطاء والدول الضامنة بضرورة لجم “الاحتلال الفاشي” عن الاستمرار في جرائمه.

وأعلن مسؤولو الصحة في مستشفى الأهلي بغزة في وقت سابق من يوم الأربعاء مقتل فلسطينيين بنيران إسرائيلية في ضاحية الزيتون بمدينة غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في التقرير.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الطائرات الإسرائيلية المسيّرة أطلقت النيران في محيط مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة، متسببة بحالة من الخوف بين السكان والنازحين في المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأحد أنه قتل أكثر من 40 مقاتلاً خلال الأسبوع الماضي في عمليات استهدفت أنفاقاً قرب رفح، حيث يتحصن العشرات من مقاتلي حماس تحت مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

وصرحت مصادر عدة لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي أن مفاوضات جارية بشأن مصير المقاتلين الذين ما زالوا في شبكة الأنفاق في جنوب غزة.

وقال عضو بارز في حماس في غزة لفرانس برس، الخميس، إن الحركة تقدر عدد المقاتلين بما يتراوح بين 60 و80 شخصاً.

فتح المعبر سيسمح بخروج من يحتاجون للعلاج

EPA

أعلنت “كوغات”، الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن المعابر، أن معبر رفح سيُفتح خلال الأيام القادمة للسماح للفلسطينيين بالعبور إلى مصر.

وأضاف أن قرار فتح المعبر أمام الراغبين في مغادرة غزة اتُخذ “بالتنسيق الكامل” مع الجهات التي توسطت بين إسرائيل وحماس خلال الحرب وهي مصر وقطر والولايات المتحدة

وأكدت “كوغات” أن المعبر سيُفتح تحت إشراف بعثة من الاتحاد الأوروبي – وهي آلية مماثلة لتلك المستخدمة خلال وقف إطلاق النار السابق في غزة في يناير/ كانون الثاني 2025.

بريطانيا تنتقد تأخر دخول المساعدات إلى غزة بعد استغراق وصول الخيام عاماً كاملاً

وقبل الحرب، كان معبر رفح منفذ الخروج المباشر الوحيد لمعظم الفلسطينيين في غزة للوصول إلى العالم الخارجي، كما كان نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات إلى القطاع. وقد أُغلق المعبر بشكل كلي تقريبا طوال فترة الحرب.

وفقا للأمم المتحدة، يحتاج ما لا يقل عن 16.500 مريض في غزة إلى رعاية طبية خارج القطاع. وقد تمكن بعض سكان غزة من المغادرة لتلقي العلاج الطبي في الخارج عبر إسرائيل.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ. قتل أكثر من 350 فلسطينياً، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة. فيما قتل ثلاثة جنود إسرائيليين، على يد مسلحين فلسطينيين خلال هذه الفترة، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة القتلى في قطاع غزة ارتفع إلى 70,117 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023. فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 170,999.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.