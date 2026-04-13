مقتل لاعب كرة قدم غاني في هجوم مسلح على حافلة فريقه

Aduana FC via X كان فريمبونغ معاراً من نادي أدوانا، الذي يظهر بزيه في الصورة، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي

لقي لاعب كرة القدم الغاني، دومينيك فريمبونغ، حتفه بعد أن أطلق مسلحون النار على الحافلة التي كانت تقل فريقه، بيريكوم تشيلسي، الذي كان عائداً من مباراة في الدوري المحلي.

ووفقاً للنادي، نصب “رجال ملثمون يحملون بنادق هجومية” كميناً للحافلة و”أغلقوا الطريق”، أثناء عودة الفريق إلى دياره يوم الأحد.

وقالت الشرطة إن فريمبونغ أصيب بطلقات نارية وتوفي أثناء تلقيه العلاج. وتجري عملية بحث مكثفة عن المشتبه بهم.

وأعرب الاتحاد الغاني لكرة القدم عن “صدمته العميقة وحزنه الشديد”، واصفاً اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً بأنه “موهبة شابة واعدة، جسّد تفانيه وشغفه باللعبة روح الدوري الغاني”.

كان الفريق عائداً من مباراة في الدوري الغاني الممتاز ضد فريق سامارتكس، في مدينة “سامريبوي”، التي تبعد نحو 270 كيلومتراً عن مدينة “بيريكوم”، والتي خسرها بنتيجة 1-0.

وقال نادي “بيريكوم تشيلسي” في بيان يوم الاثنين: “بدأ (المسلحون) بإطلاق النار على حافلتنا، بينما حاول السائق الرجوع للخلف. فرّ اللاعبون والجهاز الفني إلى الأدغال القريبة للاحتماء”.

ووفقاً للسلطات الغانية، كانت الحافلة تقل 30 لاعباً ومسؤولاً عندما تعرّضت لهجوم من ستة رجال مسلحين.

وقالت الشرطة إن قيادتها الإقليمية “نشرت عناصر إضافية وخبراء في مسرح الجريمة في المنطقة”، وأضافت أن “الجناة سيُقبض عليهم في أسرع وقت ممكن”.

وأكد الاتحاد الغاني لكرة القدم أنه على اتصال مع السلطات المختصة والنادي، وحثّ على اتخاذ “جميع الإجراءات اللازمة” لضمان تحقيق العدالة.

وفي بيان منفصل، أعربت رابطة الدوري الغاني الممتاز عن دعمها الكامل للفريق خلال “هذه الظروف الصعبة”، ودعت الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ “إجراءات عاجلة لحماية جميع الأندية المشاركة” أثناء تنقلها لخوض المباريات في مختلف أنحاء البلاد.

ويسلط هجوم يوم الأحد الضوء مجدداً على المخاوف القائمة منذ فترة طويلة بشأن السلامة على الطرق الرئيسية في غانا.

وفي السنوات الأخيرة، أفادت التقارير بتعرض أندية، من بينها نادي سافانا، وا أول ستارز، وليغون سيتيز، وأشانتي غولد، لهجمات مماثلة.

ووصف الصحفي الرياضي الغاني موفتاو عبد الله الحالة السائدة في البلاد بأنها حالة من “الصدمة وخيبة الأمل”، مشيراً إلى أن الجماهير تتساءل بشكل متزايد عما إذا كان السفر لخوض مباريات الدوري آمناً.

وقال عبد الله لبي بي سي سبورت أفريقيا: “إذا لم يكن بالإمكان حماية أرواح الناس أو أرواح من يقف وراء هذه اللعبة، فلا جدوى من ممارستها”.

وأعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم أنه سيراجع ويعزّز الترتيبات الأمنية للأندية المسافرة للمشاركة في المسابقات داخل غانا، وذلك لـ”منع وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل”.

كان اللاعب فريمبونغ قد انضم إلى نادي “بيريكوم تشيلسي” على سبيل الإعارة من نادي أدوانا، في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعرب نادي أدوانا عن حزنه العميق لرحيله، وعن تعازيه لعائلته، ونادي “بيريكوم تشيلسي”، ومجتمع كرة القدم.

وأضاف في بيان: “فلترقد روحه بسلام”.

وكان من المقرر أن يبقى المهاجم مع الفريق حتى نهاية موسم الدوري الغاني الممتاز، وقد سجل هدفين في 13 مباراة.

وكان اسم نادي “بيريكوم تشيلسي” عند تأسيسه عام 2000 هو “سيميريكا”.

وبعد أربع سنوات، تغيّر الاسم عقب انتقال نجم المنتخب الغاني السابق مايكل إيسيان إلى تشيلسي الإنجليزي، ما أدى إلى زيادة شعبية الفريق الإنجليزي في غانا.

