مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني الأمريكي، وإغلاق عام للبيت الأبيض

أعلن حاكم ولاية فيرجينيا الغربية أن عنصري الحرس الوطني اللذين أُصيبا بالرصاص الأربعاء قرب البيت الأبيض قد فارقا الحياة، وهما من القوات التي نُشرت في العاصمة الأمريكية بأمر من الرئيس دونالد ترامب.

وكتب الحاكم باتريك موريسي على منصة إكس “ببالغ الأسى نؤكّد أنّ عنصري الحرس الوطني لولاية فيرجينيا الغربية اللذين أُطلق عليهما النار في واشنطن العاصمة في وقت سابق اليوم قد توفّيا متأثرين بجروحهما”، مضيفاً أن “هذان المواطنان الشجاعان من فيرجينيا الغربية فقدا حياتهما أثناء خدمة بلادهما”.

“وضع مأسوي”

وصف البيت الأبيض الواقعة بالـ “وضع المأسوي”.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشال، قبل إعلان مقتل العنصرين متأثرين بإصابتهما، أن مطلق النار مصاب بجروح خطيرة “لكنه سيدفع ثمناً باهظاً جداً، أيا يكن”.

وكانت الشرطة في واشنطن قد أعلنت توقيف مشتبه به بإطلاق النار.

ورداً على خبر متداول من واشنطن حول حادث إطلاق نار قرب البيت الأبيض، أرسل البيت الأبيض البيان التالي إلى بي بي سي: “البيت الأبيض على علمٍ بهذا الوضع المأساوي، ويراقبه عن كثب. كما أُبلغ الرئيس”.

ونقلت فرانس برس عن صحفيين قولهم إن شخصاً يرتدي بزة عسكرية يُحمل على نقالة على بُعد شارعين من البيت الأبيض. وأفادت خدمات الإنقاذ بأنها قدمت إسعافات لثلاثة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية.

ولاحقاً قالت المتحدثة باسم الرئاسة كارولاين ليفيت إن “البيت الأبيض على علم بهذا الوضع المأسوي ويتابعه، ويبقي الرئيس على اطّلاع”.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، أفادت بوقوع حادث إطلاق نار استهدف اثنين من العسكريين بالقرب من محيط البيت الأبيض في واشنطن.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن “البيت الأبيض في حالة إغلاق تام”.

وفي وقت سابق، صرح متحدث باسم فرقة العمل المشتركة في واشنطن العاصمة، التي تدعم الوكالات المدنية الفيدرالية والمحلية وفرق الاستجابة للكوارث في العاصمة، لبي بي سي بأنه على علم بحادثة إطلاق النار.

وقال أندرو إنريكيز لبي بي سي: “نعمل حالياً على الاستجابة، ونتعامل فقط مع موقع الحادث، ولن نكشف عن أي تفاصيل في الوقت الحالي”.

كما أكدت الشرطة في واشنطن العاصمة وقوع إطلاق النار على بُعد بضعة مبانٍ من البيت الأبيض.

ويقع في هذه المنطقة مبنى أيزنهاور التنفيذي، حيث يعمل العديد من موظفي البيت الأبيض.

