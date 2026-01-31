معبر رفح… باب الخروج الذي ينتظر فتحه مرضى غزة #عاجل

EPA إجلاء الجرحى الفلسطينيين من غزة عبر معبر رفح قبل نحو عام، 24 فبراير/ شباط 2025

“أقوم بعملية غسيل الدم ثلاث مرات في الأسبوع، وأحيانًا أكثر. تقريبًا أقضي كل وقتي في المستشفيات. نفسي أعيش، وأسافر للعلاج خارج غزة، وأتمنى أن يفتح معبر رفح ويستمر فتحه”، تقول رواء الدعمة، 16 عامًا، من سكان جباليا البلد، بينما كان الطبيب يُدخل إبرة غسيل الكلى في يدها داخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

يُطلق سكان قطاع غزة على معبر رفح اسم “شريان الحياة”، فخلف بوابته يقف آلاف المرضى الذين أنهكتهم الحرب، ينتظرون فرصة واحدة للعلاج والنجاة. ومع إعلان إسرائيل فتح المعبر بشكل جزئي، تتجدد آمال المرضى، رغم القيود المفروضة على حركة السفر.

تعاني رواء من فشل كلوي مزمن منذ الطفولة، وتتألم بشدة مع كل جلسة غسيل، في قسم يكتظ بعشرات المرضى، وسط نقص في الإمكانيات الطبية.

وأعلنت إسرائيل رسميًا أنه وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات المستوى السياسي، فإن معبر رفح سيُفتح ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1 شباط/فبراير، في كلا الاتجاهين، لكن لحركة محدودة للأفراد فقط، وهو ما أكده رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث الذي أوضح التشغيل الفعلي سيكون بداية من الاثنين بينما الأحد سيكون تشغيلا تجريبيا.

وبحسب الإعلان، سيتم السماح بالخروج والدخول عبر المعبر بالتنسيق مع الجانب المصري، بعد إجراء فحص أمني مسبق من قبل إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، وفق آلية مشابهة لتلك التي طُبّقت في كانون الثاني/يناير 2025.

ويأتي هذا الإعلان في وقت ينتظر فيه أكثر من 20 ألف مريض ومصاب في قطاع غزة السماح لهم بالسفر للعلاج في الخارج، بعد انهيار واسع في المنظومة الصحية جراء أكثر من عامين من الحرب.

أريد أن أعيش وألعب

تحلم رواء بحياة بسيطة تشبه حياة أقرانها. تقول لبي بي سي: “نفسي آكل وأشرب زي أي طفل، وأروح وأيجي وألعب… والله افتحوا لنا المعابر”.

أما والدتها صابرين جمال فتقول إن ابنتها تعاني من فشل كلوي منذ الولادة، ومع بداية الحرب أصبحت تخضع لغسيل الكلى ثلاث مرات أسبوعيًا، وتصف معاناتها بأنها “تفوق قدرتها على الاحتمال”.

وتضيف: “أنا أمها، وأنا المتبرعة لها، ولا أطلب من أحد أي شيء. لدينا تحويلة طبية رسمية، والتطابق بيني وبين ابنتي كامل، وكل ما نريده هو فتح المعابر”.

ثمانية أشهر من الانتظار كانت كفيلة بتدهور حالة رواء بشكل خطير. وتروي والدتها: “منذ ليلتين لم تنم من شدة الألم. الليلة الماضية أصيبت باختناق حاد عند الساعة الثانية فجرًا، ولم أتمكن من نقلها إلى المستشفى. كنت أراقبها وأخشى أن تكون تلك لحظاتها الأخيرة”.

وتتابع الأم بقلق: “أنا أقترب من الخمسين من عمري، وأخشى أن يمنعني الأطباء لاحقًا من التبرع بسبب العمر، وكل تأخير يهدد حياتها”.

نريد إنقاذ واحد منهم

داخل خيمتها وفي ظروف معيشية قاسية، تنتظر عائلة حلس فتح معبر رفح، بعد أن حصل جميع أفرادها على تحويلات طبية للعلاج في الخارج.

تقول عبير حلس إنها تعاني من سرطان في الرحم، وأُجريت لها عمليتان خلال الحرب، لكن المرض انتشر لاحقًا إلى الكبد. زوجها مصاب بكسور خطيرة في العمود الفقري، فيما تعاني طفلتها جوري من ضمور وشلل دماغي واستسقاء دماغي وسرطان في الدماغ.

توضح عبير: “نحن نزلاء دائمون في مستشفيات غزة، لكن بلا نتائج. الأطباء يقولون إن نسبة نجاح أي عملية هنا تساوي صفرًا”.

وتضيف بألم: “أتمنى فقط أن يفتح المعبر… ولو نقدر ننقذ واحد فيهم”.

أريد أن يعبر كل الصغار

من جهتها، تروي أم محمد عياد معاناة طفلها خالد، 8 أعوام، المصاب بمرض قلبي خَلقي منذ الولادة. خضع لعمليات جراحية عدة، ويعاني من التهابات صدرية وانتكاسات متكررة، في ظل نقص حاد في الأدوية وسوء التغذية.

وتؤكد أن طفلها بحاجة إلى علاج تخصصي خارج غزة، بما في ذلك عملية توسيع الشرايين التي كان من المفترض إجراؤها عام 2023، لكنها لم تُنفذ بسبب إغلاق المعابر.

وتناشد قائلة: “إن شاء الله يفتح المعبر، ويطلعوا كل الصغار… ويطلع ابني خالد وربنا يشفيه”.

EPA سيارات الإسعاف تسير على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة،11 فبراير/ شباط 2025

المرضى ينتظرون باب الخروج

بدوره، قال الطبيب غازي اليازجي، رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى في مجمع الشفاء الطبي، إن القسم يقدم خدماته حاليًا لنحو 210 مرضى يعانون من القصور الكلوي المزمن من الدرجة الخامسة.

وأوضح أن عددًا كبيرًا منهم مرشحون لزراعة الكلى، وهي الحل الأفضل طبيًا، إلا أن إغلاق المعابر يحول دون سفرهم. كما أشار إلى نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية، ما أدى إلى تفاقم حالات فقر الدم واللجوء إلى نقل الدم كحل اضطراري.

وأكد اليازجي أن نسبة الوفيات بين مرضى غسيل الكلى في غزة وشمالها بلغت 41% خلال عامي الحرب، بسبب تدمير وحدات الغسيل وصعوبة وصول المرضى للعلاج.

وختم بالقول: “مرضانا لا يطلبون سوى حقهم في العلاج والحياة. فتح المعابر بات ضرورة إنسانية عاجلة”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.