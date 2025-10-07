مصر والجزائر على أعتاب التأهل لمونديال 2026، والالتحاق بتونس والمغرب

Getty Images منتخبا مصر والجزائر على أعتاب التأهل لكأس العالم 2026

مع نهاية الأسبوع الحالي ستكون هناك فرصة لإنجاز كروي تاريخي بتأهل أربعة منتخبات عربية أفريقية لبطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وبعد ضمان منتخبي المغرب وتونس للمونديال، يبدو الأمر قريباً للغاية من منتخبي مصر والجزائر يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

https://twitter.com/fifaworldcup_ar/status/1965752253576540346

“مسألة وقت”

Reuters شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال مباراة بين مصر وإثيوبيا في القاهرة

رأى المحلل الرياضي عيسى المسمار عبر بي بي سي، أن تأهل مصر والجزائر “مسألة وقت”، وأكد “استحقاق” المنتخبات العربية في التأهل للمونديال.

وقال المسمار إن هذه المنتخبات العربية لديها الخبرة والتمرس في مثل هذه المناسبات.

وبعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال من 32 إلى 48 بدءاً من البطولة المقبلة، يتأهل من القارة الأفريقية تسعة منتخبات بشكل مباشر لنهائيات كأس العالم، فيما سيعبر منتخب أفريقي واحد للملحق.

ويذهب المسمار نحو الرأي القائل بأن زيادة المنتخبات المشاركة في المونديال القادم ساهم بشكل كبير في زيادة عدد المنتخبات العربية الصاعدة لكأس العالم.

وتبدو الحظوظ قائمة حتى الآن لمنتخبي السودان وليبيا للمنافسة على بطاقة الملحق.

لكن المسمار لا يرجح صعودهما للملحق، وتحدث عن صعوبة نظراً لمنافسة الكاميرون لليبيا على المركز الثاني، وكذلك مزاحمة الكونغو الديمقراطية لمنتخب ليبيا.

ويعتقد المسمار أن المنتخبين يمتلكان إمكانيات عالية تصعب المهمة على ليبيا والسودان.

صلاح يقود “الفراعنة”

Reuters لاعبو المنتخب المصري قبل مباراة مع إثيوبيا على ملعب القاهرة الدولي في 5 سبتمبر/أيلول 2025

ويقود نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح قائمة “الفراعنة” التي تسعى لتحقيق التأهل رسمياً إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ الكرة المصرية.

وتأهلت مصر للمونديال في نسخ 1934 في إيطاليا و1990 في إيطاليا أيضاً و2018 في روسيا.

وتواجه مصر جيبوتي في المغرب في 8 الحالي قبل أن تستقبل غينيا بيساو في القاهرة بعدها بأربعة أيام.

ويحتاج المصريون لنقطتين فقط من المباراتين لضمان التأهل رسمياً.

ويتصدر “الفراعنة” المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة وبفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو أقرب الملاحقين، قبل جولتين على نهاية التصفيات.

وشهدت القائمة التي أعلنها المدير الفني حسام حسن غياب نجم مانشستر سيتي الإنجليزي عمر مرموش بسبب الإصابة.

Getty Images قائدا مصر والجزائر محمد صلاح ورياض محرز

محرز وعين على التأهل المونديالي

وسيقود نجم مانشستر سيتي السابق والأهلي السعودي الحالي رياض محرز قائمة بلاده الجزائر التي أعلنها المدير الفني البوسني فلاديمير بيتكوفيتش.

وشهدت القائمة استدعاء الحارس لوكا زيدان (نادي غرناطة الإسباني) – نجل أسطورة منتخب فرنسا زين الدين زيدان – لأول مرة بعد قراره تغيير جنسيته الرياضية.

ولن يستفيد بيتكوفيتش من خدمات ريان آيت نوري لاعب مانشستر سيتي ويوسف عطال لاعب السد القطري، ولاعب الوسط حسام عوار نجم الاتحاد السعودي.

ويحتل “محاربو الصحراء”، المركز الأول في المجموعة السابعة برصيد 19 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن أوغندا وموزمبيق.

وتأهلت الجزائر إلى المونديال أربع مرات، في 1982 في إسبانيا، و1986 في المكسيك، و2010 في جنوب أفريقيا و2014 في البرازيل.

ما هي احتمالات تأهل مصر والجزائر هذا الأسبوع؟

Getty Images لاعبو الجزائر قبل مباراة في تصفيات كأس العالم 2026 مع بوتسوانا في 4 سبتمبر/أيلول 2025

يمكن لمنتخب مصر التأهل الأربعاء في حال الفوز في الدار البيضاء على جيبوتي التي تتذيل ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة، أو فشل بوركينا فاسو بالفوز على سيراليون.

وسوف تتأهل الجزائر الخميس في حال الفوز في وهران على الصومال متذيلة الترتيب في مجموعتها، أو تعادلها مع الصومال وفشل أوغندا وموزمبيق في تحقيق الفوز، أو خسارة أوغندا وموزمبيق.

