مصادر لبي بي سي تنفي التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان، ورئيس الوزراء يرفض قوات حفظ السلام

نفت مصادر رفيعة لبي بي سي من الجيش السوداني صحة الانباء الواردة بشأن موافقة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت المصادر إن الجيش تلقى من الوسطاء بالفعل مسودة لاتفاق يقضي ببدء هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، وإنه لم تتم الموافقة عليه حتى هذه اللحظة.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسعد بولص قد أكد خلال تصريحات صحافية أن التفاوض ما زال مستمراً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول مقترح الهدنة، مبيناً أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وكان وسائل إعلام محلية قد نشرت تقارير تؤكد فيها “قبول قائدي الجيش وقوات الدعم السريع بمقترح الهدنة، وأنهما بصدد التواصل مع حلفائهما”.

هذا وجدّد البابا ليو الرابع عشر دعوته إلى وقف إطلاق النار و”فتح ممرات إنسانية عاجلة” في السودان، مندّداً بـ”المعاناة غير المقبولة” التي يتكبّدها شعب “أنهكته شهور طويلة من النزاع”.

وقال البابا خلال عظته الأسبوعية أمام الحشود في ساحة القديس بطرس: “أتابع بحزن عميق الأخبار المأساوية الواردة من السودان، ولا سيّما من مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور المنكوبة”.

وأضاف أنّ “أعمال العنف العمياء ضد النساء والأطفال، والهجمات على المدنيين العزّل، والعراقيل الخطيرة أمام العمل الإنساني، تتسبّب في معاناة لا تُطاق لشعب أنهكته شهور طويلة من النزاع”.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن مئات المدنيين والمقاتلين العزّل يحتمل أنهم قتلوا أواخر الشهر الماضي عندما سيطرت قوات الدعم السريع شبه العسكرية على مدينة الفاشر، آخر منطقة رئيسية كانت باقية تحت سيطرة الجيش السوداني في دارفور.

وسقطت المدينة منذ أسبوع بعد حصار دام 18 شهراً، مما دفع عشرات الآلاف إلى الفرار.

قوات حفظ السلام “لن تكون مرغوبة”

AFP via Getty Images رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس

في السياق ذاته، دعا رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى محاكمة “من ارتكبوا الفظائع في مدينة الفاشر”، التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع شبه العسكرية، أمام المحاكم الدولية.

ومع ذلك، رفض كامل إدريس، في مقابلة مع صحيفة “بليك” السويسرية، الفكرة “غير القانونية” المتمثلة في نشر قوات أجنبية في بلاده، التي مزقتها الحرب الأهلية منذ أبريل/نيسان 2023.

وقال إدريس: “لم يفعل المجتمع الدولي الكثير. نحن بحاجة إلى أفعال، لا مجرد أقوال. يجب محاكمة كل جريمة أمام المحاكم وعلى المستوى الدولي”.

وحثّ إدريس جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تصنيف قوات الدعم السريع “كمنظمة إرهابية ومحاربتها نتيجةً لذلك”.

وكان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، قد تعهد نهاية الأسبوع الماضي بإجراء تحقيقات في “الانتهاكات” التي ارتكبتها قواته.

وقال حميدتي إنه لاحظ “وقوع انتهاكات في الفاشر”، مؤكداً أنه سيحاسب “أي جندي أو ضابط ارتكب جريمة”، مضيفاً أن لجان تحقيق عسكرية وقانونية بدأت التحقيقات.

وفي يوم الجمعة، نشرت قوات الدعم مقطع فيديو يُظهر اعتقال الفاتح عبد الله إدريس الشهير بـ “أبو لولو”.

ورفض رئيس الوزراء السوداني وجود بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، موضحاً أنها “لن تكون مرغوبة” في السودان.

وأضاف إدريس: “إن وجود قوات دولية سيقوض سيادة السودان وسلامة أراضيه. إنه أمر غير قانوني، ولن يؤدي إلا إلى زيادة الارتباك، وستكون له نتائج عكسية”.

وأكد أن “الجيش والشعب السودانيين عازمان على إنقاذ الفاشر وتحريرها”.

“لم يتركوا لنا حتى ملابسنا”

Reuters نازحون من الفاشر في خيام مؤقتة في مدينة طويلة القريبة

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه النزوح من الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور إلى مدينة طويلة القريبة، وسط أوضاع إنسانية مأساوية.

وصرخت إحدى النازحات وهي تحكي معاناتها باكية لبي بي سي: “في يوم الجمعة فقدت أعز الناس. فقدت أولادي. وتشردنا في الشوارع”، مضيفة أنها جاءت إلى مدينة طويلة برفقة أختها.

وقالت كلثوم أحمد لبرنامج “للسودان سلام” الذي يبث عبر الخدمة الإذاعية الطارئة لبي بي سي عربي، إن قوات الدعم السريع حين دخلت المدينة “قتلوا الناس” وأن “نصف الناس ماتوا في الشارع”.

وأوضحت أنها وغيرها من النساء خضعن لتفتيش دقيق “من فوق وتحت” بحسب تعبيرها، مضيفة: “لم يتركوا لنا شيئاً ولا حتى ملابسنا. أذاقونا الجوع والعطش ونحن بجوار الجثث في الشارع”.

وكانت قوات الدعم السريع تضرب المصابين في الشوارع، بحسب كلثوم، التي قالت إنها ومن معها استمروا في النزوح لأربعة أيام مات من مات منهم في الطريق، إلى أن وصل البقية إلى مدينة طويلة “بعد أن فقدنا إخواننا وعيالنا وجيراننا”.

وأفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 65 ألفاً فروا من الفاشر، منهم حوالي 5 آلاف نزحوا إلى طويلة القريبة، لكن عشرات الآلاف لا يزالون عالقين هناك. وكان يعيش في المدينة حوالي 260 ألف نسمة قبل الهجوم الأخير.

“الجميع يبحث عن أحد ما”

AFP via Getty Images

ووفقاً للجنة حماية الصحفيين فإنها وثّقت سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في جميع أنحاء السودان من قبيل”قتل ما لا يقل عن 14 صحفياً، واغتصاب صحفيات، وتحويل مكاتب وسائل الإعلام إلى مراكز احتجاز، ومصادرة المنازل، واختطاف صحفيين واحتجازهم مقابل فدية، وقد تم تصوير العديد من هذه الانتهاكات وتداولها من قبل الجناة أنفسهم” وفقاً للجنة حماية الصحفيين.

وقالت زهرة، وهي أم لخمسة أطفال لجأت إلى طويلة، وطلبت عدم الكشف عن اسمها، لوكالة فرانس برس إن “مقاتلي قوات الدعم السريع أخذوا ابنيها”، اللذين يبلغان من العمر 16 و20 عاماً.

وأضافت أنهم “أطلقوا سراح الأصغر أخيراً، لكنني لا أعرف إذا كان محمد [ابنها الأكبر] حياً أم ميتاً”.

أما عباس الصادق، المحاضر بجامعة الفاشر، فقد “اعتقلته قوات الدعم السريع، قبل أن تطلق سراحه في وقت لاحق بعد تحويل مبلغ من المال”.

وقال أحد أقاربه، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام، إنه “قبل اختفائه، أرسل الصادق مقطع فيديو قصيراً يتوسل فيه إلى زميل له لتحويل 900 دولار إلى حساب مصرفي”.

وفي مقطع فيديو قالت فرانس برس إنها توثقت منه، سُمع صادق وهو يقول: “هذا المال يساوي حياتي، وقد منحوني مهلة قصيرة – 10 دقائق فقط”.

وقد “أُطلق سراح صادق لاحقاً وهو الآن في طريقه إلى طويلة”.

وكشف منسق منظمة أطباء بلا حدود في الطويلة، سيلفان بينيكود، أن الكثيرين يعانون من الصدمة ويبحثون عن أقارب مفقودين.

وأضاف لوكالة فرانس برس: “الجميع يبحث عن أحد ما”.

“ضربونا بالعصيّ ووصفونا بالعبيد”

Anadolu via Getty Images

قال منسق منظمة أطباء بلا حدود في الطويلة إن العديد ممن فروا من الفاشر قالوا إنهم استُهدفوا بسبب لون بشرتهم.

وأوضح أن أكثر ما أصابه بالرعب “عندما سمعت كيف كانوا يُطاردون وهم يفرون لإنقاذ حياتهم؛ يُهاجمون لمجرد كونهم سود البشرة”.

وكان حسين، وهو شاب من بلدة على أطراف الفاشر، “من بين مئات الرجال والفتيان الذين احتجزتهم قوات الدعم”.

وأوضح لوكالة فرانس برس يوم الأحد كيف ألقي القبض عليه واقتيد ونحو 200 شاب معه في قرني على بُعد 25 كيلومتراً شمال غرب الفاشر، بعد محاولتهم الفرار.

وقال حسين، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الكامل خوفاً من الانتقام: “ضربونا بالعصيّ ووصفونا بالعبيد”، ولم يُمنح هو وزملاؤه المعتقلين سوى وجبة واحدة يومياً.

وأضاف: “حبسونا داخل مبنى مدرسة. بعد أربعة أيام، أطلقوا سراح بعضنا، لكنهم كانوا يُدخلون أناساً جدداً كل يوم”.

ويذكر أن دارفور تعد موطناً لحوالي 80 قبيلة ومجموعة قبلية، تشمل مجتمعات زراعية مستقرة وأخرى بدوية تعتمد على الرعي، وفقاً للأمم المتحدة.

وعلى الرغم من أن الصراعات القبلية في دارفور ليست أمراً جديداً، فقد تطور الوضع بشكل خطير عام 2003 عندما استعانت قوات الحكومة السودانية بميليشيات عرفت باسم الجنجويد ضد الحركات المتمردة التي قاومت حكم الرئيس السابق عمر البشير. وكانت النتيجة أن تكبدت دارفور خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، حيث لقي نحو 300 ألف شخص مصرعهم، فيما تم تشريد الملايين- ولجأ نحو 400 ألف شخص منهم إلى مخيمات في دولة تشاد المجاورة، وفقاً للأمم المتحدة.

وقد أثارت التقارير الواردة منذ سقوط الفاشر بيد الدعم السريع مؤخراً مخاوف من عودة لارتكاب الفظائع فيها.

