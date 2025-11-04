 

 

BBC News
BBC

مصادر تتحدث عن بدء واشنطن لتحرك دولي لتشكيل قوة دولية في غزة

Published: 10 hours ago
مجلس الأمن الدولي من الداخل، حيث تتربت المقاعد بجانب بعضها البعض على شكل دوائر. هناك عدد من المسؤولين يرتدون ملابس رسمية يجلسون في القاعة. يغلب على القاعة اللون البني ودرجاته، بينما يميل لون المقاعدة إلى الرمادي.
Getty Images
اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. 23 سبتمبر/أيلول 2025.

بدأت الولايات المتحدة تحركاً في مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في غزة بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع، وفق ما نقل موقع أكسيوس الأمريكي.

وينقل الموقع عن مسودة قرار أمريكي أن الولايات المتحدة أرسلت لعدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي مسودة قرار يهدف لإنشاء قوة دولية في غزة.

يأتي ذلك في وقت اجتمع فيه وزراء خارجية دول عربية وإسلامية في اسطنبول الاثنين لمناقشة مستقبل غزة.

رفض أي “نظام وصاية جديد”

من اليسار وزراء خارجية قطر والباكستان والسعودية وتركيا والأردن وإندونيسيا والإمارات في اجتماع لمناقشة خطة السلام في غزة. يجلسون على طاولة مستديرة فارغة من المنتصف لونها بني. خلفهم أعلام دولهم وخلفية زرقاء كبيرة مكتوب عليها باللون الأبيض وباللغة الإنجليزية إسطنبول.
AFP via Getty Images
وزراء خارجية قطر والباكستان والسعودية وتركيا والأردن وإندونيسيا والإمارات في اجتماع لمناقشة خطة السلام في غزة. إسطنبول/تركيا. 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وأكد وزراء خارجية عرب في اجتماع اسطنبول، وجوب أن يكون الحكم في قطاع غزة للفلسطينيين وحدهم، معربين عن رفضهم أي “نظام وصاية جديد” على القطاع بعد أسبوعين على بدء سريان وقف إطلاق نار هش، بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع مع نظرائه من السعودية وقطر والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا، إنّه “يتعيّن على الفلسطينيين حكم الفلسطينيين، ويجب على الفلسطينيين ضمان أمنهم”.

وأشار إلى أنّ “غزة بحاجة إلى إعادة بنائها، ويجب أن يعود سكانها إلى منازلهم. إنها بحاجة إلى تضميد جروحها. ولكن… لا أحد يريد أن يرى ظهور نظام وصاية جديد”.

وقال إن “أي إجراء يُتخذ لحل القضية الفلسطينية… يجب ألا يخاطر بخلق أساس لمشاكل جديدة. ونحن نولي هذا الأمر اهتماماً بالغاً”، معرباً عن أمله في “مصالحة فلسطينية داخلية” سريعة بين حماس والسلطة الفلسطينية.

واعتبر أنّ هذه المصالحة من شأنها “تعزيز تمثيل فلسطين داخل المجتمع الدولي”.

وسبق لقادة هذه الدول السبع الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أن التقوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر أيلول/سبتمبر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

BBC Arabic

