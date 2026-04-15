مسؤول فلسطيني لبي بي سي: حركة حماس ترفض خطة نزع سلاحها في غزة

Reuters دخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول، لكنه لم ينتقل بعد إلى المرحلة التالية.

قال مسؤول فلسطيني رفيع مطلع على المفاوضات إن حركة حماس رفضت خطة لنزع السلاح في قطاع غزة، كانت قد طُرحت ضمن جهود السلام التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واتهم المسؤول الفلسطيني الذي تحدث لبي بي سي، نيكولاي ملادينوف، المكلف بملف غزة ضمن هذه الجهود، بالانحياز لصالح إسرائيل.

وكان ملادينوف قد قدّم، الشهر الماضي، تصوراً لنزع سلاح غزة كجزء من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بين حماس وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف أن حماس أبلغت الوسطاء في المنطقة بأنها لن تدخل في مفاوضات المرحلة الثانية قبل أن تلتزم إسرائيل بالكامل بتنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق.

في المقابل، تقول إسرائيل إنها لن تمضي قدماً في أي خطوات جديدة ما لم يتم إحراز تقدم في مسألة نزع سلاح حماس.

كان من المقرر أن يلتقي وفد من حركة حماس في القاهرة برئيس جهاز المخابرات المصري يوم الثلاثاء، قبل مغادرته.

وشهدت المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب، تعليق القتال، وإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين الذين كانت تحتجزهم حماس مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين في إسرائيل، إلى جانب انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من غزة.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني، أعلن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بدء المرحلة الثانية من الخطة، لكن الجمود لا يزال قائماً بين إسرائيل وحماس منذ ذلك الحين.

وتهدف هذه المرحلة إلى إنهاء الحرب بشكل دائم، عبر نزع السلاح من غزة وانسحاب إسرائيلي كامل.

وفي الشهر الماضي، قدّم نيكولاي ملادينوف خطة مفصلة تدعو الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة إلى تفكيك أسلحتها، رابطاً تنفيذ ذلك ببدء إعادة الإعمار بعد الحملة العسكرية الإسرائيلية التي دمرت القطاع.

كانت الحرب قد اندلعت عقب الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، إضافة إلى احتجاز 251 آخرين كرهائن في غزة.

ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 72,330 شخصاً جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بينهم 757 منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

وقال مسؤول رفيع في حماس لبي بي سي: “نحن ننتظر من ملادينوف تقديم جدول زمني واضح لالتزام إسرائيل بتنفيذ ما تبقى من بنود المرحلة الأولى، إلى جانب ضمانات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، قبل بدء أي نقاش حول المرحلة الثانية”.

وأضاف أن الفصائل الفلسطينية ترى أن مسألة السلاح مرتبطة بحل شامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وليس ضمن ترتيبات جزئية.

وأشار إلى أن ملادينوف يعتقد أن إسرائيل من غير المرجح أن تقبل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال المسؤول إن حركة حماس وفصائل أخرى أبلغت الوسطاء خلال اجتماعات في القاهرة بأنها لن تبدأ أي محادثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق دون “وقف كامل للانتهاكات الإسرائيلية والهجمات وعمليات القتل والتجويع المستمر”، إلى جانب التنفيذ الكامل لبنود المرحلة الأولى.

وبحسب مسؤولين، تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، بالتوازي مع نشر قوات حماية دولية لمساندة الشرطة المحلية في حماية المدنيين.

وقال مسؤول آخر في حماس إن المتطلبات المتبقية من المرحلة الأولى تشمل:

استكمال الانسحابات العسكرية

إعادة فتح معبر رفح وجميع المعابر أمام الأفراد

السماح بدخول كميات كافية من المساعدات والسلع التجارية

تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة فلسطينية ذات طابع تقني ستتولى إدارة القطاع مؤقتاً، من العمل

إعادة التيار الكهربائي

إدخال معدات ثقيلة لإزالة الأنقاض

إعادة تأهيل المستشفيات وتشغيل المخابز ومرافق المياه

وأضاف أن رؤية نيكولاي ملادينوف “تتوافق مع الموقف الإسرائيلي”، إذ تربط جميع القضايا بمسألة نزع السلاح، من دون توفير دعم مالي لخطط الإغاثة وإعادة الإعمار، ما يؤدي إلى تعطيل جهود إعادة البناء، وهو ما ترفضه حماس وفصائل أخرى.

وكان ملادينوف قد قال الشهر الماضي أمام مجلس الأمن الدولي إن “إلقاء السلاح من قبل الجهات المسلحة سيمثل تحولاً حاسماً يضع حداً لسنوات طويلة من العنف في غزة”.

وأضاف أن لذلك “انعكاسات عميقة على سكان غزة، أبرزها انسحاب القوات الإسرائيلية وإطلاق عملية إعادة إعمار واسعة”.

وقال إن الخيار المطروح هو بين “حرب متجددة أو بداية جديدة”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حذر في وقت سابق حماس من أنها ستُجرد من سلاحها “إما بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة”.

