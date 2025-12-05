مسؤول أممي: “يجب الضغط على إسرائيل لإنهاء هجماتها على غزة”، ومباحثات مستمرة لاستعادة جثمان آخر رهينة لدى حماس

Getty Images مشهد يوضح حجم الدمار في قطاع غزة.

دعا متحدث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء هجماتها على قطاع غزة. وأكد الخيطان في تصريح صحفي، ضرورة احترام اتفاقيات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وجميع المناطق الأخرى، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.

وقال: “منذ وقف إطلاق النار في غزة، استمر قتل الفلسطينيين في العمليات الإسرائيلية”، مشدداً على ضرورة “سعي جميع الدول جاهدةً لوضع حد للانتهاكات والجرائم بموجب القانون الدولي في غزة”.

وطالب كل “من يملك نفوذاً أن يستخدمه للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب في غزة، وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها”.

وفد إسرائيلي في القاهرة مع الوسطاء المصريين والقطريين

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن وفداً إسرائيلياً زار القاهرة الخميس لإجراء مباحثات مع الوسطاء المصريين والقطريين بشأن استعادة جثمان آخر رهينة إسرائيلية لا تزال في قطاع غزة.

وأضاف البيان، الذي نقلته أيضاً قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الوفد ترأسه منسّق شؤون الرهائن والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية غال هيرش، وضمّ مسؤولين من الجيش وجهازيْ الموساد والأمن العام (الشاباك).

وبحسب البيان، اتفق الجانبان في ختام اللقاءات على “تكثيف الجهود بشكل فوري” لإنهاء ملف المحتجزين والمفقودين.

كما قال مصدر مصري مطّلع على سير الاجتماعات لـ بي بي سي إن المباحثات تناولت أيضاً آليات تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، موضحاً أن بدء هذه المرحلة، بما يشمل إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، سيجري فور تسلّم إسرائيل رفات الرهينة الأخيرة.

مفاوضات دولية مع حماس بشأن الانسحاب ونزع السلاح

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تُجري مفاوضات مع حركة حماس على اتفاق تتخلى بموجبه الحركة عن حكم القطاع وتبدأ عملية نزع تدريجي للسلاح، بدءاً من الأسلحة الثقيلة وصولاً إلى الخفيفة.

ونقلت عن مصدر غربي مشارك في المباحثات، قوله إن الهدف هو الوصول إلى معادلة تقوم على”انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة مقابل خروج حماس من السلطة”.

وأضاف المصدر أن الأسابيع المقبلة ستكون “حاسمة” في معرفة ما إذا كانت حماس ستوافق على شروط المرحلة الثانية.

