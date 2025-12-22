مسؤولون روس: مقتل جنرال روسي في تفجير سيارة مفخخة بموسكو
أعلنت السلطات الروسية مقتل جنرال روسي في تفجير سيارة مفخخة في موسكو.
وقالت لجنة التحقيق الروسية إن الفريق فانيل سارفاروف لقي حتفه صباح الاثنين، إثر انفجار عبوة ناسفة زُرعت أسفل سيارته.
وأضافت اللجنة أن سارفاروف، البالغ من العمر 56 عاماً، كان يشغل منصب رئيس قسم التدريب العملياتي في القوات المسلحة الروسية.
وأشارت إلى أن إحدى الفرضيات التي يجري التحقيق فيها هي احتمال زرع القنبلة بتواطؤ من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.
ولم تُدلِ أوكرانيا بأي تعليق حتى الآن.
وأُرسل محققون إلى موقع الحادث في موقف سيارات قرب مبنى سكني جنوب العاصمة الروسية.
وتُظهر صور من المنطقة سيارة بيضاء متضررة بشدة، وقد تحطمت أبوابها، وهي محاطة بسيارات أخرى في موقف السيارات.
ومنذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، استُهدف عدد من المسؤولين العسكريين في العاصمة الروسية.
فقد قُتل الجنرال ياروسلاف موسكاليك في هجوم بسيارة مفخخة في موسكو في أبريل/نيسان، بينما قُتل الجنرال إيغور كيريلوف في ديسمبر/كانون الأول 2024، عندما انفجرت عبوة ناسفة مخبأة في دراجة نارية جرى تفجيرها عن بُعد.
وأفاد مصدر أوكراني لاحقاً لبي بي سي أن جهاز الأمن الأوكراني هو من قتل كيريلوف، إلا أن ذلك لم يُؤكَّد رسميًا. وكسياسة عامة، لا تُقِرّ أوكرانيا رسميًا بمسؤوليتها عن الهجمات المستهدفة.
